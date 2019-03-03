03 Mart 2019, 17:13
»»

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)

Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)

Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)

Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)


Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)


Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)


Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)


Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)

Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi


Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)


Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)


İYİ Parti


Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)


Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)


Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)


Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)


Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)


Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)


Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi


Elbistan: Hüseyin Yıldız

Saadet Partisi


Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü


Onikişubat: Selim Kale


Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe


Elbistan: Sami Polat

Afşin: Şeref Ertekin

Göksun: İshak Köroğlu


Nurhak: Mehmet Alış


Ekinözü: Oktay Ceyhan


Andırın: Abdullah Tor


Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı


Pazarcık: Ali Çolak


Çağlayancerit: İrfan Şişman


Büyük Birlik Partisi


Onikişubat: Fulya Köse


Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz


Elbistan: İbrahim Alagöz


Afşin: Ecevit Kavak


Göksun: Ali Kıraç


Pazarcık: Ali Ergören


Çağlayancerit: Eyyub Babuççu


Bağımsız Türkiye Partisi


Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz


Nurhak: Merve Çevirici

Pazarcık: Murat Kazancı

Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz

Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş

Andırın: Mehmet Kar

Çağlayancerit: Derya Kazancı

Dulkadiroğlu: Ali Türk

Ekinözü: Ramazan Çokbekler

Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek

Göksun: Ali Çokbekler

Onikişubat: Sezai Çevirici

Türkiye Komünist Partisi


Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz


Vatan Partisi


Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer


Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger


Pazarcık: Kamil Dalkara


Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık


Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak

Andırın: Kadir Gürlek

Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz

Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük

Onikişubat: Ali Akkurt

Onikişubat: Ökkeş Gerekli

Onikişubat: Ali Hopur

Türkoğlu: Mustafa Taşhan Politika
Kaynak: AA