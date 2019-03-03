Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan
Çemişgezek: Metin Levent Yıldız
Pertek: Recai Vural
Mazgirt: Murat Becerekli
Ovacık: Turhan Kılıç
Pülümür: Şevket Tanık
Hozat: Songül Acar
Nazımiye: Erkan Özdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın
Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik
Pertek: Ruhan Alan
Mazgirt: İsmail Toprak
Ovacık: Mustafa Sarıgül
Pülümür: Müslüm Tosun
Hozat: Seyfi Geyik
Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek
Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil
Mazgirt: Ali Ekber Saraklı
Ovacık: Serpil Argın
Pülümür: Gürol Yılmaz
Hozat: Nesimi Ataş
Nazımiye: Özkan Arslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler
Çemişgezek: Hakan Gökalp
Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya
İYİ Parti
Çemişgezek: Bedrettin Göçer
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu
Mazgirt: Derya Öz
Ovacık: Hayati Güngören
Pülümür: Birgül Ateş Çiçek
Hozat: Yılmaz Cesur
Nazımiye: Sebahat Babayiğit
Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök
Çemişgezek: Osman Merih Gözcü
Ovacık: Eyüpcan Sağızlı
Hozat: Muhammet Fatih Yıldız
Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak
Pertek: Ebru Aydın
Çemişgezek: Aykut Aydın
Ovacık: Zülfiye Kürşat
Hozat: Feyza Güner
Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya
Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
Tunceli, Politika
Kaynak: AA