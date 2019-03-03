03 Mart 2019, 17:26
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Çemişgezek: Metin Levent Yıldız

Pertek: Recai Vural


Mazgirt: Murat Becerekli


Ovacık: Turhan Kılıç


Pülümür: Şevket Tanık


Hozat: Songül Acar


Nazımiye: Erkan Özdoğan


Cumhuriyet Halk Partisi


Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın


Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik


Pertek: Ruhan Alan


Mazgirt: İsmail Toprak


Ovacık: Mustafa Sarıgül


Pülümür: Müslüm Tosun


Hozat: Seyfi Geyik


Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek


Halkların Demokratik Partisi


Tunceli merkez: Nurşat Yeşil


Mazgirt: Ali Ekber Saraklı


Ovacık: Serpil Argın


Pülümür: Gürol Yılmaz


Hozat: Nesimi Ataş


Nazımiye: Özkan Arslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler


Çemişgezek: Hakan Gökalp


Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya


İYİ Parti


Çemişgezek: Bedrettin Göçer

Türkiye Komünist Partisi


Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu


Mazgirt: Derya Öz


Ovacık: Hayati Güngören


Pülümür: Birgül Ateş Çiçek


Hozat: Yılmaz Cesur


Nazımiye: Sebahat Babayiğit

Saadet Partisi


Tunceli merkez: Dursun Gök


Çemişgezek: Osman Merih Gözcü


Ovacık: Eyüpcan Sağızlı


Hozat: Muhammet Fatih Yıldız


Bağımsız Türkiye Partisi


Tunceli merkez: Gülsüm Kavak


Pertek: Ebru Aydın


Çemişgezek: Aykut Aydın


Ovacık: Zülfiye Kürşat

Hozat: Feyza Güner


Vatan Partisi


Tunceli merkez: Ali Kaya


Demokratik Sol Parti


Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın Tunceli, Politika
Kaynak: AA