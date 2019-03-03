Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Malatya
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan
(Cumhur İttifakı) Arapgir
: Rıza Murat Türksoy Arguvan
: Ahmet Eren Akçadağ
: Mustafa Kırteke Battalgazi
: Osman Güder Darende
: İsa Özkan Doğanşehir
: Vahap Küçük Doğanyol
: Hakan Bay Kale
: Murat Koca Pütürge
: Mikail Sülük Yazıhan
: Nevzat Öztürk Yeşilyurt
: Mehmet Çınar
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe
(Millet İttifakı)
Akçadağ: Mustafa Korkmaz
Arapgir: Haluk Cömertoğlu
Arguvan: Mehmet Kızıldaş
Doğanşehir: Mehmet Bayram
Doğanyol: Gündüz Cengiz Hekimhan
: Turan Karadağ Kuluncak
: Mustafa Yıldız
Yazıhan: Niyazi Akıncı
Yeşilyurt: Erkan Özgür
Halkların Demokratik Partisi
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Battalgazi: Hüseyin Kılınç
Arguvan: İlhan Yıldız
Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Hekimhan: Mustafa Arıkan
(Cumhur İttifakı)
Kuluncak: Erhan Cengiz
(Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Battalgazi: Ali Ekinci
(Millet İttifakı)
Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)
Yeşilyurt: Cem Parlak
Saadet Partisi
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Akçadağ: Ali Emre
Arapgir: Hamza Adak
Arguvan: Seyfullah Öner
Battalgazi: Mustafa Sertkaya
Darende: Davut Kıraç
Doğanşehir: Sinan Erarslan
Doğanyol: Osman Solmaz
Hekimhan: Lütfi Şahin
Kale: Mehmet Sofuoğlu
Pütürge: Kasım Tilbaç
Yazıhan: Mahmut Karlık
Yeşilyurt: Emine Akkurt
Demokrat Parti
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Doğanyol: Behsat Karakaya
Kale: Mehmet Kiraz
Yeşilyurt: Hasan Meşe
Büyük Birlik Partisi
Arapgir: İbrahim Yurtsever
Battalgazi: Sait Yoldaş
Darende: Hamit Demir
Kale: Nizamettin Fırat
Kuluncak: Ali Arslan
Yeşilyurt: Ercan Altunkaya
Bağımsız Türkiye
Partisi
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık
Akçadağ: Kadir Hakalmaz
Arapgir: Fedayi Bulut
Arguvan: Murat Oruç
Battalgazi: Mahmut Kara
Doğanşehir: Abuzer Avşar
Doğanyol: Memet Karaman
Darende: Memet Süzen
Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu
Kale: Mustafa Beşik
Kuluncak: Mustafa Değirmen
Pütürge: Hüseyin Alyüz
Yazıhan: Aynur Süzen
Yeşilyurt: Abdullah Solgun
Türkiye Komünist Partisi
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Arguvan: Ali Çağlar
Şentürk
Hekimhan: Hüseyin Erdem
Demirel
Vatan Partisi
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç
Demokratik Sol Parti
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent
Arguvan: Ergün Kılıç
Kuluncak: Ethem Körükmez
Bağımsız
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel
Akçadağ: Ali Kazgan
Kuluncak: Mehmet Kul
Kuluncak: Reşit Yılmaz
Malatya, Politika
Kaynak: AA