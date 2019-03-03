03 Mart 2019, 18:55
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Karaman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karaman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Karaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman merkez: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla: Ahmet Alper

Sarıveliler: Muhittin Türkan

Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman merkez : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı

Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu

Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner

İYİ Parti

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

Saadet Partisi

Karaman merkez: Şaban Şahin

Ayrancı: Ümit Karharman

Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak

Başyayla: Enes Duran

Sarıveliler: Hayrettin Çakır

Ermenek: Hüseyin Kocaer

Türkiye Komünist Partisi

Karaman merkez: Mehmet Atal

Bağımsız adaylar

Sarıveliler: Halil Kulak Halil Kulak, Karaman, Güncel
Kaynak: AA