Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Karaman
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Karaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Karaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman merkez: Mahmut Sami
Şahin Ayrancı
: Yavuz Candan Ermenek
: Uğur Sözkesen Kazımkarabekir
: Ali İhsan Alanlı Sarıveliler
: Hayri Samur Başyayla
: Ahmet İpek
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman merkez: Emin Ege
Ayrancı : Ramazan Delice
(Millet İttifakı)
Kazımkarabekir: Sami Evren
Başyayla: Ahmet Alper
Sarıveliler: Muhittin Türkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman merkez : Savaş Kalaycı
Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı
Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu
Ermenek: Emel Öztürk
Başyayla: Yunus Yıldız
Sarıveliler: Hakan Çoşkuner
İYİ Parti
Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç
Ermenek: Atilla Zorlu
(Millet İttifakı)
Başyayla: Ahmet Koca
Saadet Partisi
Karaman merkez: Şaban Şahin
Ayrancı: Ümit Karharman
Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak
Başyayla: Enes Duran
Sarıveliler: Hayrettin Çakır
Ermenek: Hüseyin Kocaer Türkiye
Komünist Partisi
Karaman merkez: Mehmet Atal
Bağımsız adaylar
Sarıveliler: Halil Kulak
Halil Kulak, Karaman, Güncel
Kaynak: AA