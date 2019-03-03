Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kaynak: AA

Başkentte 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:AK PARTİAnkara Büyükşehir: Mehmet ÖzhasekiAkyurt: Hilal AyıkAltındağ: Asım BalcıAyaş: Burhan DemirbaşBala: Ahmet BuranBeypazarı: Tuncer KaplanÇamlıdere: Hazım Caner CanÇankaya: Amber TürkmenÇubuk: Baki DemirbaşElmadağ: Gökhan KüçükçelebiEvren: Hüsamettin ÜnsalGüdül: Muzaffer YalçınHaymana: Özdemir TurgutKahramankazan: Serhat OğuzKalecik: Duhan KalkanKeçiören: Turgut AltınokKızılcahamam: Süleyman AcarMamak: Murat KöseNallıhan: İsmail ÖntaşPursaklar: Ayhan YılmazSincan: Murat ErcanŞereflikoçhisar: Melih Memiş ÇelikYenimahalle: Veysel TiryakiMHPEtimesgut: Enver DemirelGölbaşı: Ramazan ŞimşekPolatlı: Mürsel YıldızkayaCHPAnkara Büyükşehir: Mansur YavaşÇankaya: Alper TaşdelenYenimahalle: Fethi YaşarMamak: Adnan DemirciEtimesgut: Celal ÇelikAyaş: Ali BaşkaraağaçElmadağ: Adem Barış AşkınGüdül: Sevilay AkyüzHaymana: Hacı AysuKalecik: Hamza Alper GümüşPolatlı: Sami ÇaySAADET PARTİSİAnkara Büyükşehir: Mesut DoğanAkyurt: Yasin ÇiftçiAltındağ: Cemal SertkayaAyaş: Cengiz ZeyrekBala: Soner DalkıranBeypazarı: İbrahim DemirÇamlıdere: Mehmet MermerÇankaya: Hasan ÇıplakÇubuk: Süleyman HakseverElmadağ: Nuri YurdakulEtimesgut: Hakan PolatEvren: Yusuf YiğiterGölbaşı: Halil AdıgüzelGüdül: Mehmet AvcıHaymana: Aytekin YüzerKahramankazan: Erol ÖztürkKalecik: Mustafa TürkmenKeçiören: Davut AçıkgözKızılcahamam: Sedat BarunMamak: Seyit Mehmet KaragülleNallıhan: Murat GürPolatlı: Nasuh Reşat AyarPursaklar: Muammer GülapŞereflikoçhisar: Mutlu ÖcalYenimahalle: Mehmet ŞahinDSPAnkara Büyükşehir: Haydar YılmazAkyurt: Hanife UludağAltındağ: Aydın SolhanAyaş: Ali KorçerenBala: Ejder OnursalBeypazarı: Mehibe ÇakmakÇubuk: İsmail Hakkı ÇetinElmadağ: Remzi IşıkdanEtimesgut: Necati ŞeyhoğluEvren: Halit BaykalGölbaşı: Abdullah AyanGüdül: Mustafa ÇalışkanKahramankazan: Müzeyyen DemirkayaKalecik: Yaşar GünerKeçiören: Kenan ÜşenmezKızılcahamam: Rana ZengiMamak: Ali TürksoyPolatlı: Mahir AkkarPursaklar: Ekrem AvanaşSincan: Mahmut AkyolŞereflikoçhisar: Kenan SevenİYİ PARTİAkyurt: Selami ÜnürAltındağ: Hasan YalçıntaşBala: Necati DeliBeypazarı: Veysel AyıkÇamlıdere: Vefa PeçenekÇubuk: Mustafa AydosGölbaşı: Mahmut AksoyGüdül: Nurullah ÜnsalKahramankazan: Fazıl KöremezliKeçiören: Güçlü ŞenelKızılcahamam: Coşkun ÜnalNallıhan: Abdulfettah GüngörPursaklar: Hüseyin BurgazŞereflikoçhisar: Ercan Ertürk AlıcıSincan: Mehmet ArslanBÜYÜK BİRLİK PARTİSİSincan: Sabri ÖzKalecik: Filiz UlusoyÇubuk: Hayrettin BalGölbaşı: Serkan YükselAltındağ: Enver YılmazPolatlı: İsmail İlbağaEtimesgut: Orhan BozkurtAkyurt: Lütfü ErcanPursaklar: Ebubekir AktaşVATAN PARTİSİAnkara Büyükşehir: Tülin OygürAltındağ: Sefa KoçoğluAkyurt: Emilhan GüçlüAyaş: Hasan DönmezBala: Engin BaybaşBeypazarı: Filiz KayaönüÇamlıdere: Cem KaracaÇankaya: Fırat KayaönüÇubuk: Dursun KeskinElmadağ: Yılmaz ŞekerbayEtimesgut: Gülser BektaşEvren: Kurtuluş Özgür YıldızGüdül: Bahri ErdemGölbaşı: Ergül BezciHaymana: Abdulkadir UludağKahramankazan: Aysel TimuroğluKalecik: Timuçin YarkınKeçiören: Murat ÜnalKızılcahamam: Sevim DeligözMamak: Şen YazganNallıhan: Celal İlhanSincan: Perihan KaragöllüPursaklar: Agah KutluŞereflikoçhisar: Altay YücelBTPAnkara Büyükşehir: Mustafa PakAltındağ: Haydar YıldızAyaş: Turgut KaradereBala: Bayram GüzelBeypazarı: Aşur ÖzerÇamlıdere: Mehmet Ali TürkcanÇankaya: Murat ÖzilhanÇubuk: İzzet YaşarElmadağ: Abidin UluyolEtimesgut: Salih TürkyılmazEvren: Asım İnceGölbaşı: Mehmet ErkulGüdül: Ömer KılıçHaymana: Cevdet AyıkKızılcahamam: İhsan ÇetinKahramankazan: Mahir CeylanKalecik: Zeki MercanKeçiören: Mevlüt Emre VonaMamak: Hüseyin KuloğluNallıhan: Rukiye BıyıklıPolatlı: Fahri YılmazPursaklar: Selim OktaySincan: Okan Özgür ÖzturanŞereflikoçhisar: Ali ŞenYenimahalle: Faik Ünal SilierHDPBala: Bülent AkbaşÇankaya: Filiz KerestecioğluHaymana: Tülay SerbestKeçiören: Diyadin FıratPolatlı: Soner Özalp-DEMOKRAT PARTİÇankaya: Abdullah CanbulatYenimahalle: Mert DemirhanKeçiören: Hatice ÖzkanAltındağ: Murat GedikbaşKahramankazan: Ali Zafer TopşirHaymana: Levent KoçPolatlı: Birol GökçeSincan: Mehmet CanMamak: Arif VarmışGölbaşı: Volkan AkpınarPursaklar: Çağrı BoyacıAyaş: Hayri Yorulmaz-TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİAnkara Büyükşehir: Fatma KorurKeçiören : İsmail MürşilAltındağ: Yusuf ŞaylanSincan: Nadir Bakkal-Bağımsız adaylarKesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 bağımsız aday da yarışacak.Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:Sabit TekinMehmet CeritMeriç MeydanMehmet HoşoğluRecep Gökyer-Ankara ilçelerindeki bağımsızlarMamak:Ümit KızılpınarMustafa GünerAltındağ:Murat KandemirPursaklar:Cemil Yanık