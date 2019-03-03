03 Mart 2019, 20:43
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Aksaray'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Aksaray'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Aksaray'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Aksaray'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Aksaray merkez: Evren Dinçer

Ağaçören: Kemal Salman

Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Sultanhanı: Fahri Solak


Cumhuriyet Halk Partisi

Eskil: Yakup Gök (Millet İttifakı)

Sarıyahşi: Eren Özdaş (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Ahmet Karacaer

Milliyetçi Hareket Partisi


Aksaray merkez: Sefer Alkan


Ağaçören: Yaşar Bekleviç


Eskil: Mustafa Zavlak


Gülağaç: Ahmet Singin


Güzelyurt: Sadullah Er


Ortaköy: Mahmut Ütük


Sarıyahşi: İbrahim Kazancı


Sultanhanı: Mehmet Çakır

İYİ Parti

Aksaray merkez: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Ortaköy: Halil Demir (Millet İttifakı)


Sultanhanı: Selim Temel

Saadet Partisi

Aksaray merkez: Levent Serdar Şahin

Ağaçören: Ramazan Güler

Gülağaç: Metin Çıtak

Güzelyurt: Hacı İsmail Aral

Ortaköy: Turgut Akın

Sarıyahşi: Hayati Balcı

Sultanhanı: İdris Oktay Budak

Eskil: Serdar Doğan Mutlu

Türkiye Komünist Partisi

Aksaray merkez: Aylin Tozduman


Bağımsız adaylar

Aksaray merkez: Yaşar Ar Yaşar Ar, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA