03 Mart 2019, 21:45
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Trabzon'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)

Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)

Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)

Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)

Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)

Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)


Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)


Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)


Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)


Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)


Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)


Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)


Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)


Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)


Yomra: İbrahim Sağıroğlu
(Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)

Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)


Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)

Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)

Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)


Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)


Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)


Çaykara: Hasan Düzgün


Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)


Tonya: Şuaib Aydın
(Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi


Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)

Şalpazarı: Refik Kurukız
(Cumhur İttifakı)

İYİ Parti


Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı)

Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)

Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)


Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)


Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)

Çaykara: Hanife Birinci


Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)


Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)


Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)

Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)

Saadet Partisi


Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka


Ortahisar: Ensar Bozali


Dernekpazarı: Abidin Pergel


Düzköy: Suat Çalık


Hayrat: Süleyman Baş


Köprübaşı: Bayram Aydın


Maçka: Hikmet Aydın


Of: Mehmet Sarıalioğlu


Sürmene: Aydın Danışmaz


Şalpazarı: Ahmet Kıran


Tonya: Abdullah Altuntaş


Vakfıkebir: İbrahim Baş


Yomra: Selçuk Atasoy

Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram

Araklı: Ümit Çebi

Arsin: Ramis Sunguroğlu

Beşikdüzü: Turan Kudu

Çarşıbaşı: Abdullah Kul

Çaykara: Hasan Abanoz

Büyük Birlik Partisi

Ortahisar: Yılmaz Mermertaş

Araklı: Hamit Baycan

Arsin: Abdulkadir Handekli

Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu

Çaykara: Rifat Taşkın

Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar

Köprübaşı: Atilhan Sancak

Maçka: Taner Gür

Of: Numan Harputoğlu

Sürmene: Orhan Kahveci

Demokrat Parti

Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır

Ortahisar: Tahsin Azaklı

Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu

Demokratik Sol Parti

Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz

Ortahisar: Miktat Ölmez

Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu

Çarşıbaşı: Ekrem Eski

Vatan Partisi

Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör

Arsin: Harun Bülbül

Çaykara: Mehmet Emin Ayan

Yomra: Ali Bayraktar

Bağımsız Türkiye Partisi


Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu


Ortahisar: Ömer Turan

Akçaabat: Ferhat Yanık

Araklı: Ferdi Şahintürk

Arsin: Faik Ahmet Sarı

Beşikdüzü: Abdullah Özdemir

Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk


Çaykara: Mehmet Akıl


Dernekpazarı: Aydın Alioğlu


Düzköy: Mahmut Mermertaş


Hayrat: Kadir Altunkaynak


Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı


Maçka: Serkan Genç


Of: Fatih Hayır


Sürmene: Zeki Uzun


Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız

Tonya: Cemil Uzuner

Vakfıkebir: Mustafa Kul


Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu

Türkiye Komünist Partisi

Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük

Bağımsız adaylar

Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz

Akçaabat: Okan Koç

Araklı: Erkan Kolancı

Çarşıbaşı: Halil Kul

Çaykara: Mehmet Kara

Dernekpazarı: Zeki Avni Usta

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı: Zeki İmamoğlu

Of: Güngör Saral

Şalpazarı: Fatih Kandil

Şalpazarı: Fatih Yılmaz Trabzon, Politika
Kaynak: AA