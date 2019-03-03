03 Mart 2019, 23:11
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem


Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy


Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Erdem Gül


Ataşehir: Battal İlgezdi


Avcılar: Turan Hançerli


Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan


Bakırköy: Bülent Kerimoğlu


Başakşehir: Abdulhadi Akmugan


Bayrampaşa: Remzi Albayrak


Beşiktaş: Rıza Akpolat


Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: Alper Taş

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Ali Kılıç


Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Sarıyer: Şükrü Genç

Silivri: Özcan Işıklar


Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Şecaattin Güney

Şişli: Muammer Keskin

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan


Milliyetçi Hareket Partisi

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram


Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beykoz: Bilgehan Murat Miniç

Beşiktaş: Affan Keçeci

Fatih: İlay Aksoy

Şile: Rahmi Çakar

Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay

Esenler: Mustafa Yılmaz

Saadet Partisi


Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar


Adalar: Hakan Aktaş


Arnavutköy: Ekrem Önal


Ataşehir: Adem Boz


Avcılar: Mücahit Karlı


Bağcılar: Şakir Şahin


Bahçelievler: Yaşar Avcı


Bakırköy: Adnan Şahin


Başakşehir: Bekir Demirkaya


Bayrampaşa: İsmail Acar


Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen


Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu


Beylikdüzü: Tuncer Koğa


Beyoğlu: Mehmet Yıldız


Büyükçekmece: Caner Bitiş


Çatalca: Serdar Taşar


Çekmeköy: Abdulhalim Meşe


Esenler: Tuğrul Yalçınkaya


Esenyurt: Hasan Kara


Eyüpsultan: İlker Çiftçi


Fatih: İbrahim Bakşiş


Gaziosmanpaşa: Bilal Ay


Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu


Kadıköy: Recep Yılmaz


Kağıthane: Zeynel Keskin


Kartal: Fehim Hava


Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş


Maltepe: Fatih Erbican


Pendik: Mahmut Kılıç


Sancaktepe: Abdulkadir Çelebi

Sarıyer: Davut Tepeyurt


Silivri: Şükrü Yıldırım


Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan


Şile: Yunus Emre Köse


Şişli: Muharrem Çam


Tuzla: Resul Kılıç


Ümraniye: Yakup Kasımay


Üsküdar: Yılmaz Bayat


Zeytinburnu: Mikail Kabak

Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin


Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu


Başakşehir: Uğur Bay


Bayrampaşa: Mehmet Ceylan


Beşiktaş: Hasan Keskin


Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu


Büyükçekmece: Halil Eker


Beykoz: Abdullah Demiray

Esenyurt: Yusuf İvgen


Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol


Güngören: Mustafa Duman


Kadıköy: Kadir Turan


Kağıthane: Yusuf Karademir


Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sarıyer: Hüseyin Koç


Silivri: Ramiz Aksu


Sultanbeyli: Hamdi Yıldız


Sultangazi: Yakup Yılmaz


Şişli: M. Umut Dövletoğulları


Tuzla: Sedef Arzu Ur Şahin

Ümraniye: Bülent Taş

Demokratik Sol Parti


Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın


Adalar: Coşkun Özden


Arnavutköy: Serdal Delikkaya


Ataşehir: Levent Limon


Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli


Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir


Bahçelievler: Sema Men


Bakırköy: Ali Fatinoğlu


Başakşehir: Adile Aslan


Bayrampaşa: Ersin Bilen


Beşiktaş: Erol Özberk


Beykoz: İbrahim Uysal


Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı


Beyoğlu: Hüseyin Özhan


Büyükçekmece: Ümit Şahbaz


Çatalca: Arslan Erdoğmuş


Çekmeköy: Ayşenur Altan


Esenler: İshak Koç


Esenyurt: İpek Süt


Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar


Fatih: Uluğbek Hekimoğlu


Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban


Güngören: Nazım Özdemir


Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli


Kağıthane: Ekrem Şit


Kartal: Ata Can Bektaş


Küçükçekmece: Birkan Duran


Maltepe: Özcan Kaya


Pendik: Murtaza Sasa


Sancaktepe: Seyfi Ergül


Sarıyer: Hümeyra Gürsoy


Silivri: Selami Değirmenci


Sultanbeyli: Adem Baş


Sultangazi: Tarık Ersoy


Şile: Ümit Yaşar Kaya


Şişli: Mustafa Sarıgül


Tuzla: Akın Tekdal


Ümraniye: Nesim Pakır


Üsküdar: Güven Hokna

Zeytinburnu: Derya Mutlu


Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli


Ataşehir: Etem Kırca


Bağcılar: İlker Işık


Bahçelievler: Cem Doğan


Başakşehir: Tülin Saner


Bayrampaşa: Teoman Alili


Beşiktaş: Ahmet Göktaş


Beykoz: Esra Ispalarlı


Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu


Beyoğlu: İzzettin Özgibar


Büyükçekmece: Hasan Baydemir


Çatalca: Ergün Aslan


Çekmeköy: Barış Erdem


Esenler: Oktay Şahin


Esenyurt: Zeki Aksoy

Eyüpsultan: Hümeyra Ayten

Fatih: Süleyman Doğan

Gaziosmanpaşa: Emin Algül

Güngören: Eylem Aşamdır


Kadıköy: Osman Erbil

Kağıthane: Hasan Mert

Kartal: Perihan Tekin


Küçükçekmece: Selçuk Tut

Maltepe: Ufuk Özgen

Pendik: Mehmet Akkaya

Sancaktepe: Hüseyin Palancı

Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız

Silivri: İlker Dağlıoğlu

Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz

Sultangazi: Deniz Çakmak

Şile: Mehmet Ödemiş

Şişli: Kadri Bülent Önal

Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş

Ümraniye: Uğur Çetinkaya

Üsküdar: Ali Serdar Bolat

Zeytinburnu: Oktay Ekmen


Bağımsız Türkiye Partisi


Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel


Arnavutköy: Recayi Özcan


Ataşehir: Rahmi Şen


Avcılar: Burak Tilev


Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu


Bağcılar: Aziz Karaca


Bahçelievler: Murat Gülen


Bakırköy: Hakan Rona


Başakşehir: Orhan Doğan


Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin


Beylikdüzü: Mehmet Aksoy


Beyoğlu: Cem Kayalı


Büyükçekmece: Ayhan Öksüz


Çatalca: Şevket Kırca

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek


Esenler: Hacı Çınar


Esenyurt: Ekrem Yıldız


Eyüpsultan: Birol Civelek


Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu


Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz


Güngören: Abdülkadir İnan


Kadıköy: Nuh Naci Akay


Kağıthane: İsmail Sağır


Kartal: Ali Dicel


Küçükçekmece: Kerim Aktacir


Maltepe: Murat Efir


Pendik: Seçkin Karataş


Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar


Sarıyer Altan Kalemci


Silivri: Harun Özbiliş


Sultanbeyli: Mustafa Özkan


Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin


Şile: Nurettin Tığlı


Şişli: Gökhan Avcı


Tuzla: Yücel Atalar


Ümraniye: Fatih Şenocak


Üsküdar: Hüseyin Turhan


Zeytinburnu: Emir Toraman

Türkiye Komünist Partisi


Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Mehmet Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Önal

Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:

Özge Akman

Dursunali Bacıoğlu

Vedat Öztürk

Hüseyin Karabulut

Ahmet Çördük

Muhammet Ali Canca

Mehmet Yıldız

Güldes Önkoyun

Hasan Atasoy Torun

Mehmet Ali Aydoğmuş

Lütfü Yılmaz

Seçkin İlker

Halef Alp

Özkan Mustafa Küçükural

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

Hazer Oruç Kaya

Burhan Erol

Doğan Duman

Aysel Tekerek

Ali Rıza Kansız

Abdulcelil Gülap

Oruç Karacık

Mehmet Celal Baykara

Burak Kadıoğlu Fatih, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA