Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kaynak: AA

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:Adalet ve Kalkınma PartisiBüyükşehir Belediyesi: Binali YıldırımAdalar: Özlem Öztekin VuralArnavutköy: Ahmet Haşim BaltacıAtaşehir: İsmail ErdemAvcılar: İbrahim UlusoyBağcılar: Lokman ÇağırıcıBahçelievler: Hakan BahadırBakırköy: Mehmet UmurBaşakşehir: Yasin KartoğluBayrampaşa: Atila AydınerBeykoz: Murat AydınBeylikdüzü: Mustafa Necati IşıkBeyoğlu: Haydar Ali YıldızBüyükçekmece: Mevlüt UysalÇatalca: Mesut ÜnerÇekmeköy: Ahmet PoyrazEsenler: M. Tevfik GöksuEsenyurt: Azmi EkinciEyüpsultan: Deniz KökenFatih: Ergün TuranGaziosmanpaşa: Hasan Tahsin UstaGüngören: Bünyamin DemirKadıköy: Özgül Özkan YavuzKağıthane: Mevlüt ÖztekinKartal: Ebubekir TaşyürekKüçükçekmece: Temel KaradenizPendik: Ahmet CinSancaktepe: Şeyma DöğücüSarıyer: Salih BayraktarSultanbeyli: Hüseyin KeskinSultangazi: Abdurrahman DursunŞile: İlhan OcaklıŞişli: Nihal YıldırımTuzla: Şadi YazıcıÜmraniye: İsmet YıldırımÜsküdar: Hilmi TürkmenZeytinburnu: Ömer ArısoyCumhuriyet Halk PartisiBüyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğluAdalar: Erdem GülAtaşehir: Battal İlgezdiAvcılar: Turan HançerliBahçelievler: Mehmet Ali ÖzkanBakırköy: Bülent KerimoğluBaşakşehir: Abdulhadi AkmuganBayrampaşa: Remzi AlbayrakBeşiktaş: Rıza AkpolatBeykoz: Coşkun TosunBeylikdüzü: Mehmet Murat ÇalıkBeyoğlu: Alper TaşBüyükçekmece: Hasan AkgünÇatalca: Cem KaraÇekmeköy: Seyfettin YıldırımEsenyurt: Kemal Deniz BozkurtEyüpsultan: Emel BilenoğluFatih: Soner ÖzimerGaziosmanpaşa: Erkan KayaGüngören: İsmet YaşarKadıköy: Şerdil Dara OdabaşıKartal: Gökhan YükselKüçükçekmece: Kemal ÇebiMaltepe: Ali KılıçPendik: Mehmet Salih UstaSancaktepe: Özgen NamaSarıyer: Şükrü GençSilivri: Özcan IşıklarSultanbeyli: Ayhan KoçSultangazi: Haluk BozkurtŞile: Ali Şecaattin GüneyŞişli: Muammer KeskinTuzla: Salim GürsoyÜmraniye: Cafer AktürkÜsküdar: Ahmet KılıçZeytinburnu: Adil EmecanMilliyetçi Hareket PartisiBeşiktaş: Serkan TopeliMaltepe: Ahmet BaykanSilivri: Volkan YılmazİYİ PartiArnavutköy: Muharrem YamanBağcılar: Muhammed BayramBakırköy: Ateş Ünal ErzenBeykoz: Bilgehan Murat MiniçBeşiktaş: Affan KeçeciFatih: İlay AksoyŞile: Rahmi ÇakarKağıthane: Mehmet AslanKadıköy: Emre KınayEsenler: Mustafa YılmazSaadet PartisiBüyükşehir Belediyesi: Necdet GökçınarAdalar: Hakan AktaşArnavutköy: Ekrem ÖnalAtaşehir: Adem BozAvcılar: Mücahit KarlıBağcılar: Şakir ŞahinBahçelievler: Yaşar AvcıBakırköy: Adnan ŞahinBaşakşehir: Bekir DemirkayaBayrampaşa: İsmail AcarBeşiktaş: Murat Kutlu SezenBeykoz: Muharrem KaşıtoğluBeylikdüzü: Tuncer KoğaBeyoğlu: Mehmet YıldızBüyükçekmece: Caner BitişÇatalca: Serdar TaşarÇekmeköy: Abdulhalim MeşeEsenler: Tuğrul YalçınkayaEsenyurt: Hasan KaraEyüpsultan: İlker ÇiftçiFatih: İbrahim BakşişGaziosmanpaşa: Bilal AyGüngören: Adnan HacıabdullahoğluKadıköy: Recep YılmazKağıthane: Zeynel KeskinKartal: Fehim HavaKüçükçekmece: Mustafa KurdaşMaltepe: Fatih ErbicanPendik: Mahmut KılıçSancaktepe: Abdulkadir ÇelebiSarıyer: Davut TepeyurtSilivri: Şükrü YıldırımSultanbeyli: Muhammet Fetullah BülbülSultangazi: Hüseyin AydoğanŞile: Yunus Emre KöseŞişli: Muharrem ÇamTuzla: Resul KılıçÜmraniye: Yakup KasımayÜsküdar: Yılmaz BayatZeytinburnu: Mikail KabakBüyük Birlik PartisiArnavutköy: Aytekin KurtAvcılar: Selahattin ŞavurBağcılar: Bülent ŞahinBahçelievler: Serkan KaracaoğluBaşakşehir: Uğur BayBayrampaşa: Mehmet CeylanBeşiktaş: Hasan KeskinBeyoğlu: Ali Rıza BiberoğluBüyükçekmece: Halil EkerBeykoz: Abdullah DemirayEsenyurt: Yusuf İvgenGaziosmanpaşa: Fedai KarakolGüngören: Mustafa DumanKadıköy: Kadir TuranKağıthane: Yusuf KarademirKüçükçekmece: Hüseyin DoğanSarıyer: Hüseyin KoçSilivri: Ramiz AksuSultanbeyli: Hamdi YıldızSultangazi: Yakup YılmazŞişli: M. Umut DövletoğullarıTuzla: Sedef Arzu Ur ŞahinÜmraniye: Bülent TaşDemokratik Sol PartiBüyükşehir Belediyesi: Muammer AydınAdalar: Coşkun ÖzdenArnavutköy: Serdal DelikkayaAtaşehir: Levent LimonAvcılar: Hanay Handan Toprak BenliBağcılar: Eyüp Ali ÖzdemirBahçelievler: Sema MenBakırköy: Ali FatinoğluBaşakşehir: Adile AslanBayrampaşa: Ersin BilenBeşiktaş: Erol ÖzberkBeykoz: İbrahim UysalBeylikdüzü: Mustafa Gürkan ÖzkürkanlıBeyoğlu: Hüseyin ÖzhanBüyükçekmece: Ümit ŞahbazÇatalca: Arslan ErdoğmuşÇekmeköy: Ayşenur AltanEsenler: İshak KoçEsenyurt: İpek SütEyüpsultan: İbrahim BayraktarFatih: Uluğbek HekimoğluGaziosmanpaşa: Kerim ÇobanGüngören: Nazım ÖzdemirKadıköy: Mustafa Mehmet GünyeliKağıthane: Ekrem ŞitKartal: Ata Can BektaşKüçükçekmece: Birkan DuranMaltepe: Özcan KayaPendik: Murtaza SasaSancaktepe: Seyfi ErgülSarıyer: Hümeyra GürsoySilivri: Selami DeğirmenciSultanbeyli: Adem BaşSultangazi: Tarık ErsoyŞile: Ümit Yaşar KayaŞişli: Mustafa SarıgülTuzla: Akın TekdalÜmraniye: Nesim PakırÜsküdar: Güven HoknaZeytinburnu: Derya MutluVatan PartisiBüyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker YücelAdalar: Orhan ŞenoğluArnavutköy: İsmet ÇeşmeliAtaşehir: Etem KırcaBağcılar: İlker IşıkBahçelievler: Cem DoğanBaşakşehir: Tülin SanerBayrampaşa: Teoman AliliBeşiktaş: Ahmet GöktaşBeykoz: Esra IspalarlıBeylikdüzü: Barbaros BahçelioğluBeyoğlu: İzzettin ÖzgibarBüyükçekmece: Hasan BaydemirÇatalca: Ergün AslanÇekmeköy: Barış ErdemEsenler: Oktay ŞahinEsenyurt: Zeki AksoyEyüpsultan: Hümeyra AytenFatih: Süleyman DoğanGaziosmanpaşa: Emin AlgülGüngören: Eylem AşamdırKadıköy: Osman ErbilKağıthane: Hasan MertKartal: Perihan TekinKüçükçekmece: Selçuk TutMaltepe: Ufuk ÖzgenPendik: Mehmet AkkayaSancaktepe: Hüseyin PalancıSarıyer: Seval Duygu AkyıldızSilivri: İlker DağlıoğluSultanbeyli: İbrahim TokgözSultangazi: Deniz ÇakmakŞile: Mehmet ÖdemişŞişli: Kadri Bülent ÖnalTuzla: Binnur Zuhat YokuşÜmraniye: Uğur ÇetinkayaÜsküdar: Ali Serdar BolatZeytinburnu: Oktay EkmenBağımsız Türkiye PartisiBüyükşehir Belediyesi: Selim KotilAdalar: Taner ÖnelArnavutköy: Recayi ÖzcanAtaşehir: Rahmi ŞenAvcılar: Burak TilevBeşiktaş: Kemal KamburoğluBağcılar: Aziz KaracaBahçelievler: Murat GülenBakırköy: Hakan RonaBaşakşehir: Orhan DoğanBayrampaşa: Mithat KandemirBeykoz: İrfan ŞahinBeylikdüzü: Mehmet AksoyBeyoğlu: Cem KayalıBüyükçekmece: Ayhan ÖksüzÇatalca: Şevket KırcaÇekmeköy: Abdülmuttalip ÖrpekEsenler: Hacı ÇınarEsenyurt: Ekrem YıldızEyüpsultan: Birol CivelekFatih: Mustafa R. SofuoğluGaziosmanpaşa: Burhan YavuzGüngören: Abdülkadir İnanKadıköy: Nuh Naci AkayKağıthane: İsmail SağırKartal: Ali DicelKüçükçekmece: Kerim AktacirMaltepe: Murat EfirPendik: Seçkin KarataşSancaktepe: Kamil Bayram ÇınarSarıyer Altan KalemciSilivri: Harun ÖzbilişSultanbeyli: Mustafa ÖzkanSultangazi: Yılmaz GümüştekinŞile: Nurettin TığlıŞişli: Gökhan AvcıTuzla: Yücel AtalarÜmraniye: Fatih ŞenocakÜsküdar: Hüseyin TurhanZeytinburnu: Emir ToramanTürkiye Komünist PartisiBüyükşehir Belediyesi: Zehra Güner KaraoğluArnavutköy: Mustafa Özgür ÜnalAtaşehir: Fide Lale Durak YılmazBağcılar: Ekrem ÇağlarBakırköy: Orhan GökdemirBeşiktaş: Erkan PelitBeykoz: Mehmet Murat DilekBeylikdüzü: Mehmet Şükrü GökalpayBüyükçekmece: Övünç BallıÇekmeköy: Atacan MayEsenler: Atakan BoyoğluFatih: Yaşar ÇelikGüngören: Fatma AkınKağıthane: Selen KartayKartal: Selahattin KuralMaltepe: Zeynep Yıldız Koç SavaşSancaktepe: Atilla ÖzdemirSultanbeyli: Hasan GüneyŞişli: Nevzat Evrim ÖnalBağımsız adaylarKesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:Özge AkmanDursunali BacıoğluVedat ÖztürkHüseyin KarabulutAhmet ÇördükMuhammet Ali CancaMehmet YıldızGüldes ÖnkoyunHasan Atasoy TorunMehmet Ali AydoğmuşLütfü YılmazSeçkin İlkerHalef AlpÖzkan Mustafa KüçükuralFatma Ragibe Kanıkuru LoğoğluHazer Oruç KayaBurhan ErolDoğan DumanAysel TekerekAli Rıza KansızAbdulcelil GülapOruç KaracıkMehmet Celal BaykaraBurak Kadıoğlu