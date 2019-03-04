Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Muş
'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Muş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Muş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş merkez: Feyat Asya
(Cumhur İttifakı) Bulanık
: Selami Aral (Cumhur İttifakı) Hasköy
: Hikmet Karayel Korkut
: Sami Pekbay Malazgirt
: Cengiz Altın
(Cumhur İttifakı) Varto
: Mehmet Lütfi Turgut
(Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Muş merkez : Tansu Saraç
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atıf Demirtaş
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Varto: Nazım Aykal
Milliyetçi Hareket Partisi
Hasköy: Cemal Orbay
Korkut: Kasım Ataman
İYİ Parti
Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)
Hasköy: Çetin Elçi
Halkların Demokratik Partisi
Muş merkez : Sırrı Sakık
Bulanık: Adnan Topçu
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Malazgirt: Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş
Saadet Partisi
Muş merkez : Sadık Aydın
Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven Hasköy: Güven Baykal
Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş
Malazgirt: Nihat Taşer
Bağımsız Türkiye
Partisi
Muş merkez : Fatih
Aslan
Bulanık: Serpil Aydın
Hasköy: Abdullah Selçik
Korkut: Selami Gökalp
Demokratik Sol Parti
-Muş merkez : Müzeyyen Okur
Vatan Partisi
Muş merkez : Cazım Yıldız
Demokrat Parti
Hasköy: Ersin Matpan
Büyük Birlik Partisi
Hasköy: Vural Tokmak
-Türkiye Komünist Partisi
-Muş Merkez
: Levent Gök
-Bulanık: Merve Sıla
Güngören
Bağımsız adaylar
Muş Merkez: Ali Ziver Çakır
Muş Merkez : Şerefettin Yatcı
Bulanık: Hasan Çelik
Varto: Abdulbari Han
Varto : Doğan Dede
Malazgirt: Mehmet Kıvık
Güncel
Kaynak: AA