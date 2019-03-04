04 Mart 2019, 11:03
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Şırnak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Şırnak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Şırnak siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)


Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram (Cumhur İttifakı)

Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı (Cumhur İttifakı)

Kumçatı beldesi: Nimet Demir (Cumhur İttifakı)

Beytüşşebap: Habip Aşan (Cumhur İttifakı)

Cizre: Eşref Müjde (Cumhur İttifakı)

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (Cumhur İttifakı)

Fındık Beldesi: Abdulselam İmre (Cumhur İttifakı)

İdil: İsmail Genç (Cumhur İttifakı)

Karalar beldesi: Halef İnan (Cumhur İttifakı)

Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca (Cumhur İttifakı)

Silopi: İbrahim Tayşun (Cumhur İttifakı)

Çalışkan beldesi: Nadir Tosun (Cumhur İttifakı)

Başverimli beldesi: Medeni Tatar (Cumhur İttifakı)

Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu (Cumhur İttifakı)

Uludere: Sait Ürek (Cumhur İttifakı)

Hilal beldesi: Cevher Benek (Cumhur İttifakı)

Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız (Cumhur İttifakı)

Şenoba beldesi: Alihan Babat (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi


Şırnak: Osman Can


Balveren beldesi: Ahmet Ertak


Kasrik beldesi: Nedim Bilik


İdil: Fikret Ağırman


Karalar beldesi: Ekrem Sağlam


Silopi: Cemal Cengiz


Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak


Çalışkan beldesi: Hasan Mete


Görümlü beldesi: Muhsin Özdemir


Uludere: Salih Tanık


Şenoba beldesi: Sabri Babat


Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu


Halkların Demokratik Partisi


Şırnak: Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Cahit Özkan

Güçlükonak: M. Emin Kılıç

Kumçatı beldesi: Dursun Çakır

Kasrik Beldesi: Ali Aktaş

Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak

Balveren beldesi: Şihmus Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ

Silopi: Sülayman Şavluk


İdil: Niyazi Çevrim

Fındık beldesi: Ahmet İmre


Uludere: Selahattin Ürün


- Saadet Partisi


Şırnak: Orhan Ürün


Balveren beldesi: Mücahit Sansür

Kasrik beldesi: Metin Şanlı


Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat


Uludere: Mücahit Sarımsakçı


Hilal beldesi: Çağrı Kandemir


Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem


Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram


Beytüşşebap : Abdullah Enes


Cizre: Feyroz Bozkurt


Güçlükonak: Uğur Güzel

Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş


İdil: Yasin Bakır


Karalar beldesi: Hasan Turgut


Sırtköy beldesi: Mehmet Esen


Silopi: Enes Yılmaz


Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu


Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven Güncel
Kaynak: AA