Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ağrı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Ağrı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)
Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz
Diyadin: Salih Yaşar
Taşlıçay: İsmet Taşdemir
Eleşkirt: Aytekin Arslan
Hamur: Cezmi Ergül
Tutak: Yavuz Özcan
Patnos: Mehmet Hanifi Alır
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek
Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı Merkez: Ahmet Meriç
Doğubayazıt: Ali Karakol
Diyadin: Abidin Yenigün
Taşlıçay: Kutbettin Tekgül
Eleşkirt: Yılmaz Polat
Hamur: Muzaffer Ademi
Tutak: Erkan Sayan
Patnos: Lokman Çetin
Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Doğubayazıt: Feyyaz Bilen
Diyadin: Ahmet Şimşek
Taşlıçay: Sinan Aydemir
Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya
Hamur: Can Alper Aktaş
Tutak: Coşkun Akbaba
Patnos: Aydın Şimşek
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu
Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık
Halkların Demokratik Partisi
Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar
Doğubayazıt: Yıldız Acar
Diyadin: Betül Yaşar
Taşlıçay: Yusuf Aladağ
Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya
Hamur: Cemal Akar
Tutak: Baran Öztürk
Patnos: Emrah Kılıç
İYİ Parti
Ağrı Merkez: Taner Söylemez
Diyadin: Rıza Karakuş
Patnos: Hamdullah Denizhan
Tutak: Süleyman Çetin
Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer
Saadet Partisi
Ağrı Merkez: Mehmet Erat
Doğubayazıt: Necib Yel
Diyadin: Erol Ergül
Eleşkirt: Ramazan Yakut
Hamur: İsmet Aslan
Tutak: Mehmet Sena Durğut
Patnos: Abdulhalik Taşkın
Taşlıçay: Salih Arslan
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi
Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç
Bağımsız Türkiye Partisi
Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu
Doğubayazıt: Fatıma Kaplan
Patnos: Yusuf Haydar Göksel
Diyadin: Mustafa Doğan
Tutak: Mehmet Emin Tekcan
Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu
Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh
Hamur: Gülnur Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Tutak: Bülent Duru
Demokrat Parti
Patnos: Fesih Bayar
Tutak: Suat Engin
Eleşkirt: Sait Yami
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk
-Türkiye Komünist Partisi
Ağrı Merkez: Hetem Ayaz
Demokratik Sol Parti
Ağrı Merkez: Tekin Oruç
Bağımsız
Ağrı Merkez: Özcan Gök
Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer
Ağrı Merkez: Berat Gökçe
Eleşkirt: Halil Yılmaz
Güncel
Kaynak: AA