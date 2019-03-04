Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Batman

BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.</br><br><br>Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.</br><br><br>İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. </br><br><br>Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: </br><br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi </br><br><br>Batman: Murat Güneştekin </br><br><br>Kozluk: Veysi Işık </br><br><br>Gercüş: Gündüz Günaydın </br><br><br>Hasankeyf: Abdulvahap Kusen </br><br><br>Beşiri: Hüsamettin Akın </br><br><br>Sason: Muzaffer Arslan </br><br><br>Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani </br><br><br>İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç </br><br><br>Yücebağ beldesi: Abdullah Bil </br><br><br>Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci </br><br><br>Cumhuriyet Halk Partisi </br><br><br>Batman: Enver Erdem </br><br><br>Kozluk: Savaş Durmaz </br><br><br>Gercüş: Hamdiye Öner </br><br><br>Hasankeyf: Orhan Cihan </br><br><br>Beşiri: Genco Özel </br><br><br>Sason: Cuma Uçar </br><br><br>Balpınar beldesi: Kemal Demir </br><br><br>İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya </br><br><br>Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar </br><br><br>Halkların Demokratik Partisi </br><br><br>Batman: Mehmet Demir </br><br><br>Kozluk: Nazime Avcı</br><br><br>Gercüş: Zeynep Oduncu</br><br><br>Hasankeyf: Mecit Tokdemir </br><br><br>Beşiri: Felek Özel </br><br><br>İkiköprü beldesi: Hatice Taş </br><br><br>Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük</br><br><br>Milliyetçi Hareket Partisi </br><br><br>Batman: Hayrettin Bektaş </br><br><br>Kozluk: Sami Biçer </br><br><br>Gercüş: Cengiz Mutlu </br><br><br>Hasankeyf: Emine Yeşim Bil </br><br><br>Beşiri: Hamit Yıldız </br><br><br>Sason: Muhammed Fatih Açık </br><br><br>Balpınar beldesi: Şahin Peyçi </br><br><br>İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy </br><br><br>Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık </br><br><br>Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal </br><br><br>Bekirhan beldesi: Okan Çetin </br><br><br>İYİ Parti</br><br><br>Batman: Abdullah Balcı </br><br><br>Kozluk: Fırat Şanlı </br><br><br>Sason: Muhammed Emin Yılmaz </br><br><br>Beşiri: Nevzat Yenidoğan </br><br><br>Hasankeyf: Ramazan Toğuç </br><br><br>Gercüş: Hayrettin Turan </br><br><br>Kayapınar Beldesi: İrem Çelik </br><br><br>Balpınar Beldesi: Faris Öner </br><br><br>İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem </br><br><br>Yücebağ Beldesi: Ümit Salman </br><br><br>Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan </br><br><br>Saadet Partisi</br><br><br>Batman: İlhami Işık </br><br><br>Kozluk: Osman Alphan </br><br><br>Gercüş: Burhan Rençber </br><br><br>Hasankeyf: Muhammed Kaplan </br><br><br>Beşiri: Sait Karabulut </br><br><br>Sason: Orhan Tekin </br><br><br>Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş </br><br><br>İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar </br><br><br>Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya </br><br><br>Kayapınar beldesi: Samir Özhan </br><br><br>Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç</br><br><br>Bağımsız Türkiye Partisi</br><br><br>Batman: Mehmet Şükrü Elbay<br><br>Türkiye Komünist Partisi</br><br><br>Hüseyin Kanariz</br><br><br>Demokrat Parti</br><br><br>Sevinç Sarıahmetoğlu</br><br><br>Demokratik Sol Parti</br><br><br>Muazzez Güvenbaş</br><br><br>Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen </br><br><br>Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi