03 Mart 2019, 17:13
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Bayburt

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Bayburt

Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bayburt'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bayburt'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Aydıntepe: Fatih Eraslan

Demirözü: Arslan Gürer

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Demirözü: Muhammet Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe: Haşim Şentürk

Demirözü: Hicabi Kurtulmuş

İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Demirözü: Necati Fidan

Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Aydıntepe: Sezgin İstemi

Demirözü : Hasip Niyazioğulları

Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Aydıntepe: Zeynep Yeşil

Demirözü: Ali Haydar Ayvaz

Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Aydıntepe: Hafize Başer

Demirözü: Celal Kara

Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir Politika
Kaynak: AA