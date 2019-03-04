Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Diyarbakır

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Diyarbakır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)
Bağlar: Hüseyin Beyoğlu (Cumhur İttifakı)
Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)
Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı)
Çınar: Yusuf Durmaz (Cumhur İttifakı)
Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı)
Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı)
Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı)
Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı)
Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı)
Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı)
Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı)
Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı)
Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı)
Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı)
Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)
Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan
Bağlar: Hebun Kaplan
Bismil: Selim Yılmaz
Çermik: Hamza Ekinci
Çınar: Muharrem Öztürk
Çüngüş: Muhiddin Yıldırım
Dicle: Nasır Aydın
Eğil: Ahmet Aktay
Ergani: Hasan Kılıç
Hani: Emre Barç
Hazro: Abdullah Kaplama
Kayapınar: Mustafa Akyüz
Kocaköy: Muhyettin Çelik
Kulp: Mehmet İhsan Sancar
Lice: Tarık Akdemir
Silvan: Gülistan Baysal
Sur: Ramazan Eker
Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş
Halkların Demokratik Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı
Bağlar: Zeyyat Ceylan
Bismil: Orhan Ayaz
Çermik: Muharrem Şahin
Çınar: Bedri Kaya
Çüngüş: Vahap Günay
Dicle: Felat Aygören
Ergani: Ahmet Kaya
Eğil: Mustafa Akkul
Hani: Cemal Satı
Hazro: Ahmet Çevik
Kayapınar: Keziban Yılmaz
Kocaköy: Rojda Nazlıer
Kulp: Mehmet Fatih Taş
Lice: Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak
Sur: Feyme Filiz Buluttekin
Yenişehir: Belgin Diken
Saadet Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan
Bağlar: Fatih Yokuş
Bismil: Mehmet Emin Albayrak
Çermik: Sehit Kaya
Çınar: Mahmut Delil
Çüngüş: Ali Suat Akmeşe
Dicle: Abdulkadir Aras
Eğil: Sait Tutuş
Ergani: Abdurrahim Ergin
Hani: Ali Aktay
Hazro: Fahri Kızıler
Kayapınar: Enes Akdemir
Kocaköy: Hacı Aktoprak
Kulp: Yusuf Yıldırım
Lice: Çetin Aslan
Silvan: Ramazan Çakar
Sur: Muhammet Muhyettin Kayan
Yenişehir: Mehmet Furkan
Bağımsız Türkiye Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan
Bağlar: Hasret Aslan
Bismil: Sibel Kılıç
Çermik: Zeynep Hacer Özilhan
Çınar: Yasin Aslan
Çüngüş: Meryem İlik
Dicle: Sevde Kılıç
Eğil: Saadet Doğan
Ergani: Havva Irmak
Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı
Hazro: Hacer Tuğ
Kayapınar: Fatma Elçi
Kocaköy: Nuray Karataşoğlu
Kulp: Yasemin Türkcan
Lice: Şerife Çetin
Slivan: Mehmet Şah Tutuş
Sur: Faysal Aslan
Yenişehir: Medine Aslan
Türkiye Kominist Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen
Vatan Partisi:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek
Demokratik Sol Parti:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun
Bağlar: Ali Yusuf Eraslan
Bismil: Tuba Artun
Çermik: Nurettin Akdağ
Çınar: Mehmet Abakay
Ergani: Süleyman Çevik
Kayapınar: Abdulvahap Aytaç
Sur: Şeyhmuz Başaran
Yenişehir: Abdurrazzak Baytop
Demokrat Parti:
Bağlar: Atilla Başkurt
Büyük Birlik Partisi:
Çınar: Ahmet Türkoğlu
Bağımsız Adaylar:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar
Bağlar: Hidayet Fidan
Çınar: Behzat Altunakar
Dicle: Abdulhalim Tan
Eğil: Bedri Taş
Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar
Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse
Kocaköy: Salim Çan
Kulp: Veysel Çelik
Lice: Yusuf Bozarslan
Yenişehir: Ramazan Kahramaner
Güncel
Kaynak: AA