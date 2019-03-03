Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kars

Kars
'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi Arpaçay
: Erçetin Altay Akyaka
: Ergüder Toptaş Selim
: Coşkun Altun Sarıkamış
: Göksal Toksoy Susuz
: Ali Yeğin Digor
: Nebi Kerenciler Kağızman
: Nuri Turan Dağpınar
Beldesi: Ömer Vargün
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars merkez: Taner Toraman
Arpaçay: Enver Akkaya
Selim: İlyas Barış Koç
Sarıkamış: Turgut Yuradakul
Susuz: Oğuz Yantemur
Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ Milliyetçi Hareket Partisi
Kars merkez: Çetin Nazik
(Cumhur İttifakı)
Arpaçay: Erdal Mert
Akyaka: Murat Deniz
Selim: Kayahan
Avcı
Sarıkamış: Harun Hayali
Susuz: Adem Can
Daysal
Kağızman: Nevzat Yıldız Halkların Demokratik Partisi
Kars merkez: Ayhan Bilgen
Sarıkamış: Yaşar Aras
Digor: Mustafa Özyağci
Kağızman: Gögerçin Aras
Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen
İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya
Arpaçay: Talip Sönmez
Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu
Saadet Partisi
Kars merkez: Şenol Çolak
Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu
Akyaka: Metin Okçu
Selim: Sayım Aldağ
Sarıkamış: Nesimi Demir
Susuz: Yusuf Mahmutoğlu
Digor: Özkan Malkoç
Kağızman: Mustafa Yemek
Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı
Demokratik Sol Parti Kars Merkez
: Naif Alibeyoğlu
Arpaçay: Serhat Kaya
Bağımsız Türkiye
Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır
Arpaçay: Serpil Aykaç
Akyaka: Birsen Karadere
Susuz: Muharrem Urun
Selim: Emine Şermin Bıyıklı
Digor: Eda Tokgöz
Sarıkamış: Fatıma Göksel
Kağızman: Fatıma Pehlivan
Türkiye Kominist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan
Vatan Partisi
Kars merkez: Tuncay Mutluer
Bağımsız
Arpaçay: Rasim Avcı
Güncel
Kaynak: AA