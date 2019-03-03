03 Mart 2019, 17:58
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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kars

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kars

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Göksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Digor: Nebi Kerenciler

Kağızman: Nuri Turan

Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün

Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barış Koç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ

Milliyetçi Hareket Partisi


Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Murat Deniz

Selim: Kayahan Avcı

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

Halkların Demokratik Partisi


Kars merkez: Ayhan Bilgen

Sarıkamış: Yaşar Aras

Digor: Mustafa Özyağci

Kağızman: Gögerçin Aras

Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen

İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Arpaçay: Talip Sönmez

Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu

Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu

Akyaka: Metin Okçu

Selim: Sayım Aldağ

Sarıkamış: Nesimi Demir

Susuz: Yusuf Mahmutoğlu

Digor: Özkan Malkoç

Kağızman: Mustafa Yemek

Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı

Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Arpaçay: Serhat Kaya

Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Arpaçay: Serpil Aykaç

Akyaka: Birsen Karadere

Susuz: Muharrem Urun

Selim: Emine Şermin Bıyıklı

Digor: Eda Tokgöz

Sarıkamış: Fatıma Göksel

Kağızman: Fatıma Pehlivan

Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

Vatan Partisi

Kars merkez: Tuncay Mutluer

Bağımsız

Arpaçay: Rasim Avcı Rasim Avcı, Kars, Güncel
Kaynak: AA