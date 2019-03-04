04 Mart 2019, 11:46
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Yozgat'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Yozgat merkez: Celal Köse


Akdağmadeni: Önder Gürel


Aydıncık: Ahmet Koçak


Boğazlıyan: Gökhan Çoşar


Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner


Çekerek: Eyüp Çakır


Kadışehri: İrfan Akın


Saraykent: Ahmet Öçal


Sarıkaya: Duran Cesur


Sorgun : Mustafa Özdemir


Şefaatli: Zeki Bozkurt


Yenifakılı: Yalçın Karadavut


Yerköy: Mehmet Ağaoğlu


Cumhuriyet Halk Partisi


Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)


Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)


Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)


Milliyetçi Hareket Partisi

Yozgat merkez: Mehmet Erdemir


Akdağmadeni: Nezih Yalçın


Aydıncık: Selahattin Özdemir


Boğazlıyan: İbrahim Tamer


Çandır: Emin Murat


Çayıralan: Kıyasi Başgül


Çekerek: Mustafa Bal


Kadışehri: Mustafa Doğru


Saraykent: İdris Ögel


Sarıkaya: Ömer Açıkel


Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci


Şefaatli: Müjdat Karaca


Yerköy: Abdullah Altıntaş


İYİ Parti


Yozgat merkez : Metin Özışık (Millet İttifakı)


Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)


Aydıncık : Kemal Cam (Millet İttifakı)


Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)


Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı)


Saraykent: Osman Çiftcier


Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)


Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)


Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)


Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)


Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)


Saadet Partisi


Yozgat merkez: Ziya Koçak


Akdağmadeni: Necmettin Demirel


Aydıncık: Necmettin Kayhan


Boğazlıyan: Fatih Demir


Çandır : Abdulvahap Yılmaz


Çayıralan: Hafize Tekbaş


Çekerek: Mustafa Alan


Kadışehri: Zehni Durusoy


Saraykent: Ali Yurt


Sarıkaya: İrfan Taşkın


Sorgun: Mustafa Salman


Şefaatli: Duran Karaman


Yenifakılı İsmail Özmen


Yerköy: Ali Polat


Büyük Birlik Partisi

Kadışehri: Davut Karadavut


Saraykent: Ahmet Köroğlu


Sorgun : Üzeyir Arslan


Bağımsız Türkiye Partisi

Yozgat merkez: Abdullah Güngör

Akdağmadeni: Şaban Uçar

Aydıncık: Emine doğan

Boğazlıyan: Nurettin Öcalan

Çandır: Necmi Sarıkaya

Çayıralan: Ali Acer

Çekerek: Emine Nisa Balcı

Kadışehri Ayşegül Türkcan

Saraykent: Ayşe Ergişi

Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş

Sorgun: Aydın İlik

Şefaatli: Gülten Güngör

Yenifakılı: Hayri Şahin

Yerköy: Mustafa Kıyıcı

Demokrat Parti


Yozgat merkez: Abdullah Doğan


-Demokratik Sol Parti

Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız

Yerköy: Ahmet Türk

Türkiye Kominst Partisi

Yozgat merkez: Sait Akıllı

Bağımsız adaylar

Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan Politika
Kaynak: AA