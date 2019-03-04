04 Mart 2019, 11:58
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Karabük: Burhanettin Uysal


Safranbolu: Ali Kaya


Eflani: İbrahim Ertuğrul


Eskipazar: Mustafa Yarkan


Yenice: Coşkun Güven


Ovacık: Yakup Narter


Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

Cumhuriyet Halk Partisi


Safranbolu: Elif Köse
(Millet İttifakı)


Yenice: Sabri Cebecik
(Millet İttifakı)

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Karabük: Rafet Vergili

Safranbolu: Fatma Danışman

Eflani: Hüsnü Akın


Eskipazar: Hüseyin Dönmez


Yenice: Zeki Çaylı


Ovacık: Bahri Eroğlu


Yortan Beldesi: Ali Şık

İYİ Parti


Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)

Eflani: Halil İbrahim Bulut
(Millet İttifakı)

Eskipazar: Uğur Kayabaşı
(Millet İttifakı)

Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce

Safranbolu: Orhan Gökmen


Eflani: Veli Gözlemeci


Eskipazar: Ramazan Turan


Yenice: İsmail Kirenli


Ovacık: Osman Uluşan


Yortan Beldesi: Hüseyin Acar

Bağımsız Türkiye Partisi

Karabük: Mustafa Erper

Safranbolu: Elif Caymaz

Eflani: Hakan Görmüş

Eskipazar: Aydın Diktepe

Yenice: Şakir Kabacı

Ovacık: Mehmet Ali Günaydın

Demokratik Sol Parti

Karabük: Müyesser Şenyürek

Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç

Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş


Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz

Türkiye Komünist Partisi


Karabük: Göker Debağoğlu Güncel
Kaynak: AA