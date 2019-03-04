Kesin Aday Listesi

Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Düzce'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düzce: Faruk Özlü
Akçakoca: Cüneyt Yemenici
Gümüşova: Ahmet Azap
Kaynaşlı: Erol Bayraktar
Cumayeri: Recep Tuna
Çilimli: Muhsin Yavuz
Yığılca: Muzaffer Yiğit
Gölyaka: Yakup Demircan
Beyköy: Osman Kılıç
Boğaziçi: İbrahim Ercan
Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)
Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)
Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce: Erdoğan Bıyık
Akçakoca: Okan Yanmaz
Çilimli: Ömer Demirtaş
Gümüşova: Muharrem Tozan
Kaynaşlı: Birol Şahin
Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Yığılca: Rasim Çam
Gölyaka: Murat Altundal
Beyköy: Mustafa Demirci
Boğaziçi: İlyas Danış
İYİ Parti
Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)
Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)
Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)
Beyköy: Osman Şafak
Boğaziçi: Selman Dinler
- Saadet Partisi
Düzce: Abdullah Yalman
Akçakoca: Murat Aşık
Gümüşova: Hakan Recep Usta
Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy
Çilimli: Bilal Çelebi
Yığılca: Musa Ergin
Gölyaka: İsa Aydın
Beyköy: Ahmet Kocaman
Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu
- Bağımsız Türkiye Partisi
Düzce: Hasan Yıldırım
Akçakoca: Gülten Acar
Cumayeri: Erdoğan Öztürk
Kaynaşlı: Muammer Gül
Gölyaka: Kenan Sinan Karataş
Gümüşova: Nagihan Karataş
Çilimli: Tulgay Bayrak
Yığılca: Yüksel Kurtoğlu
Beyköy: Siyami Taşdemir
Boğaziçi: Derya Karataş
- Demokratik Sol Parti
Düzce: Bekir Yıldız
Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz
Kaynaşlı: Nihat Seymen
Gölyaka: İrfan Malkoç
- Demokrat Parti
Düzce: Yusuf Kadıoğlu
Vatan Partisi
Düzce: Fethi Sönmez
- Büyük Birlik Partisi
Düzce: Ferdi Çiçek
Cumayeri: Şeref Gül
- Türkiye Komünist Partisi
Düzce: Atilla Yılmaz
Kaynaşlı: Deniz Büyüker
- Bağımsız adaylar
Düzce: Hasan Kalkan
Akçakoca: Ayhan Güleç
Akçakoca: Hakan Direk
Gölyaka: Şenol Arslan
Şenol Arslan, Düzce, Güncel
Kaynak: AA