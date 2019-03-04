04 Mart 2019, 12:50
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Kütahya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kütahya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kütahya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu

Altıntaş: Arif Teke

Aslanapa: Muammer Özer

Çavdarhisar: Halil Başer

Domaniç: Yurdagül Bakkal

Dumlupınar: Şemsettin Akağaç

Emet: Hüseyin Doğan

Gediz: Muharrem Akçadurak

Hisarcık: Fatih Çalışkan

Pazarlar: Bilal Demirci

Simav: Adil Biçer

Şaphane: Rasim Daşhan

Tavşanlı: Mustafa Güler

Cumhuriyet Halk Partisi

Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci


Aslanapa: Ali Kısa


Altıntaş: Doğan Akbunar


Çavdarhisar: Ali Okur


Domaniç: Mustafa Temel Ergün


Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz


Simav: Gülcan Bütün

Şaphane: Lütfi Mutlu


Tavşanlı: Fisun Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi

Kütahya Belediyesi: Alim Işık

Altıntaş: Mehmet Akbunar

Aslanapa: Gökhan Gürel

Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar

Domaniç: Sahvet Ertürk

Dumlupınar: Niyazi Tezcan

Emet: Halil Tuna

Gediz: Mehmet Oyan

Hisarcık: Himmet Pınar

Pazarlar: Cavit Erdoğan

Simav: Eray Efe

Şaphane: Fehmi Yavuz

Tavşanlı: Kazım Bayram

İYİ Parti

Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer

Altıntaş: Menderes Aydın

Domaniç: Şerif Yılmaz

Emet: Mustafa Uçak

Gediz: Erdoğan Dirican

Hisarcık: Ahmet Bülbül

Simav: Metin Karakuyu

Saadet Partisi

Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren

Altıntaş: Hamit Dönmez

Aslanapa: Melih Arslan

Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan

Domaniç: Beytullah Yılmaz

Dumlupınar: Bekir Kıyak

Emet: Mehmet Hamamcı

Gediz: Günaydın Kumru

Hisarcık: Şerif Pektaş

Pazarlar: Bilal Selçuk

Simav: Gökalp Özcengiz

Şaphane: Mehmet İnan

Tavşanlı: Davut Efe

Demokrat Parti

Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan

Altıntaş: Celal Kutlu

Emet: Mustafa Koca

Gediz: Münevver Azmioğlu

Simav: Kasım Karahan

Şaphane: Sema Akçalıoğlu

Tavşanlı: Nihat Özden

Demokratik Sol Parti

Kütahya Belediyesi: Osman Çelik

Türkiye Komünist Partisi

Kütahya Belediyesi: Nadide Nuran Yıldırım Nadide Nuran Yıldırım, Kütahya, Politika
Kaynak: AA