04 Mart 2019, 13:04
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Giresun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Giresun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Alucra: Yalçın Eker

Bulancak: Yecep Yakar


Çamoluk: Musa Varıcı


Çanakçı: Sezer Kadakal


Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu


Doğankent: Ruşen Özden


Espiye: Mustafa Karadere


Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu


Görele: Tolga Erener


Güce: Aytekin Geçgel


Keşap: Mehmet Emür


Piraziz: Uğur Melikoğlu


Tirebolu: Abdullah Karabıçak


Şebinkarahisar: Şahin Yılancı


Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi


Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)

Alucra: Yunus Bekçi
(Millet İttifakı)

Bulancak: Necmi Sıbıç
(Millet İttifakı)

Dereli: Aytekin Karakayalı


Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)


Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)


Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)


Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)

Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)

Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi


Alucra: Suat Aybar


Bulancak Barış Çelebi


Çanakçı: İsmet Öncü


Çamoluk: Fatih Düz


Doğankent: Haşim Birol Tekin


Eynesil: Emre Kemal


Dereli: Erdoğan Satgun


Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu


Görele: Ertuğrul Melikoğlu


Güce: Yüksel Geçgel


Keşap: Mehmet Yüksel


Piraziz: Göksel Güneş


Şebinkarahisar: Murat Bölük


Tirebolu: Fikri Şen


Yağlıdere: Yaşar İbaş

İYİ Parti


Dereli: İsmail Bektaş

Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)

Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)


Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)


Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)

Saadet Partisi


Giresun Merkez: Saim Öksüz


Alucra: İsmail Derbeder


Bulancak: Ömer Öztürk


Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme


Çanakçı: Tuncay Kasım


Dereli: Hacı Ali Karakaya


Doğankent: Mehmet Kamacı


Espiye: Selim Akkaya


Eynesil: Hakan Pekdemir


Görele: Fikri Hayati Topkar


Güce: Osman Aydın


Keşap: Korkmaz Büyükaydın


Piraziz: Cevat Gündoğdu


Tirebolu: Etem Taş


Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar


Yağlıdere: İsmail Aydın


Büyük Birlik Partisi


Doğankent: Nazmiye Kabadayı

Demokrat Parti


Alucra: Mehmet Uğur Talu

Demokratik Sol Parti


Giresun Merkez: Mustafa Güzel

Bulancak: Haşim Karaman

Görele: Ahmet Torun

Bağımsız Türkiye Partisi


Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram

Alucra: Yaşar Yetim

Bulancak: Fatma Türker

Çamoluk: Zekai Çıtlak

Çanakçı: Abdullah Özdemir

Dereli: Arif Karakuş

Doğankent: Ziya Önal

Espiye: Metin Yakar

Eynesil: Ali Kocaman

Görele: Ahmet Akın

Güce: Engin Kurt

Keşap: Mehmet Kağan Özkaya

Piraziz: Cevat Korkmaz

Tirebolu: Ahmet Kurucu

Şebinkarahisar: Hasan Peçe

Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan

Türkiye Komünist Partisi


Giresun Merkez: Osman Nuri Kale

Bağımsız adaylar


Alucra: Enver Yurtsever Güncel
Kaynak: AA