04 Mart 2019, 13:14
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Elazığ: Şahin Şerifoğulları


Ağın: İbrahim Yıldız

Alacakaya: Başaran Yaşlı


Arıcak: Ferit Yıldırım


Baskil: İhsan Akmurat


Karakoçan: Ayhan Akbaba


Keban: Ömer Kaya


Kovancılar: Hacı Akpınar


Maden: Ersin Tolan


Palu: Efraim Ünalan

Sivrice: Ebubekir Irmak

Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç

Alacakaya: Nazmi Gürbüz


Kovancılar: Fatma Baş

Palu: Adnan Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu

Alacakaya: Şahin Yıldırım


Arıcak: Hamit Temizsoy


Baskil: Tuncer Turus


Karakoçan: Selçuk Perdeci


Keban: Ahmet Turan Özcan


Kovancılar: Nuri Çolak


Maden: Orhan Yavuz


Palu: Muhammet Septioğlu


Sivrice: Turgay Gündoğan

İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)


Ağın: Yılmaz Serttaş


Baskil: Rahmi Ayas


Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu


Maden: Musa Orhan

Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan


Ağın: Mehmet Özdem


Alacakaya: Davut Tunç


Arıcak: Kaan Ziya Yenihal


Baskil: Mehmet Künkül


Karakoçan: Alican Karadoğan


Keban: Bekir Kaya


Kovancılar: Yusuf Tangüner


Maden: Mehmet Altındal


Palu: İhsan Güngören


Sivrice: İbrahim Demirpolat

Halkların Demokratik Partisi

Elazığ: Mehmet Kılıçtepe

Karakoçan: Mahmut Ercan

Bağımsız Türkiye Partisi

Elazığ: Abdul Cemil Üner

Baskil: Ercan Kamer

Palu: İbrahim Hakan Şekercigil

Vatan Partisi

Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin

Türkiye Komünist Partisi

Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu

Bağımsız

Keban: Fethiye Atlı

Sivrice: Şener Durmuş Elazığ, Güncel
Kaynak: AA