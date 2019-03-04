Kesin Aday Listesi

Van
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Van'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva
(Cumhur İttifakı) Bahçesaray
: Meki Arvas
(Cumhur İttifakı) Başkale
: İsmail Ayaz
(Cumhur İttifakı) Çaldıran
: Şefik Ensari
(Cumhur İttifakı) Çatak
: Abdurrahman Şeylan
(Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say
(Cumhur İttifakı) Erciş
: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı) Gevaş
: Murat Sezer
(Cumhur İttifakı) Gürpınar
: Hayrullah Tanış
(Cumhur İttifakı) İpekyolu
: Muhsin Aydın
(Cumhur İttifakı) Muradiye
: Kemal Polat
(Cumhur İttifakı) Özalp
: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları
(Cumhur İttifakı) Saray
: Kemalettin Araci
(Cumhur İttifakı) Tuşba
: Salih Akman
(Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ
Çatak: Abdulcelil Temel
Edremit: İdris Takva
Erciş: Ekrem Uçak
Gevaş: Musa Baran
Gürpınar: Selim Karakuş
İpekyolu: Sinan Solmaz
Muradiye: Yavuz Demir
Özalp: Oktay Sağlam
Saray: Şaban Günbaş
Tuşba: İzzet Kartal
İYİ Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan
Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş
Başkale: Şermin Bozkurt
Çaldıran: Harun Bayrak
Edremit: Nedim Polat
Gevaş: Selahattin Nergis
Gürpınar: Çetin Melat
İpekyolu: Abdullah Akbaş
Muradiye: Zafer Çelik
Tuşba: Ejder Koç
Halkların Demokratik Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Mehmet Garip
Aykut
Başkale: Erkan Acar
Çaldıran: Leyla Atsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki
Saadet Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdris Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Engin
Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu
Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
Özalp: Nihat Güler
Saray: Mehmet Bildirici
Tuşba: Tarık Cerlet
Bağımsız Türkiye
Partisi
Büyükşehir: Muzafer Yağmur
Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan
Başkale: Sefer Sağlam
Çaldıran: Mehmet Kayıkçı
Çatak: Adile Tutuş
Edremit: Nadir Aykaç
Erciş: Hamza Kayıkçı
Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan
Gürpınar: Yahya Garip
İpekyolu: Cavit Rastgeldi
Muradiye: Bekir Uçar
Özalp: Cemile Yağmur
Saray: Aygül Gören
Tuşba: Kadir Demirci
Demokratik Sol Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak
Vatan Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti
Büyük Birlik Partisi
Bahçesaray: İdris Ahi
Çaldıran: Kazım Varçin
-Türkiye Komünist Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer
Başkale: Hikmet Gençel
Bağımsız adaylar
Muradiye: Şeref Gökhan
Tuşba: Kaya Ortasaç
Güncel
Kaynak: AA