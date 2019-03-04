04 Mart 2019, 15:21
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Van'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel


Edremit: İdris Takva


Erciş: Ekrem Uçak


Gevaş: Musa Baran


Gürpınar: Selim Karakuş


İpekyolu: Sinan Solmaz


Muradiye: Yavuz Demir


Özalp: Oktay Sağlam


Saray: Şaban Günbaş


Tuşba: İzzet Kartal

İYİ Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt


Çaldıran: Harun Bayrak


Edremit: Nedim Polat


Gevaş: Selahattin Nergis


Gürpınar: Çetin Melat


İpekyolu: Abdullah Akbaş


Muradiye: Zafer Çelik


Tuşba: Ejder Koç

Halkların Demokratik Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut

Başkale: Erkan Acar

Çaldıran: Leyla Atsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

Saadet Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdris Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Engin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler


Saray: Mehmet Bildirici


Tuşba: Tarık Cerlet

Bağımsız Türkiye Partisi


Büyükşehir: Muzafer Yağmur

Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan

Başkale: Sefer Sağlam

Çaldıran: Mehmet Kayıkçı

Çatak: Adile Tutuş

Edremit: Nadir Aykaç

Erciş: Hamza Kayıkçı

Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan

Gürpınar: Yahya Garip

İpekyolu: Cavit Rastgeldi

Muradiye: Bekir Uçar

Özalp: Cemile Yağmur

Saray: Aygül Gören

Tuşba: Kadir Demirci

Demokratik Sol Parti


Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak

Vatan Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti

Büyük Birlik Partisi


Bahçesaray: İdris Ahi

Çaldıran: Kazım Varçin

-Türkiye Komünist Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer

Başkale: Hikmet Gençel

Bağımsız adaylar


Muradiye: Şeref Gökhan

Tuşba: Kaya Ortasaç Güncel
Kaynak: AA