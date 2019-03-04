Kesin Aday Listesi

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)
Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)
İpsala: Mehmet Kerman
İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)
İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)
Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)
Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)
Lalapaşa: İsmail Arslan
Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)
Meriç: (Küplü): Salih Derin
Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)
Uzunköprü: Azbiye Ataş
Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Enez: Özkan Günenç
Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)
İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)
İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)
Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)
Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)
Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)
Meriç: Erol Dübek
Meriç: (Küplü) Gökmen Altay
Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)
Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)
Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü
Milliyetçi Hareket Partisi
İpsala: İsmet Görgülü
Uzunköprü: Şahin Şengül
Lalapaşa: Aliosman Uzman
Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)
Meriç: (Küplü) Ali Tükel
İYİ Parti
Enez: Mustafa Sünnetçi
İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)
Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)
Meriç: Güven Çamur
Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)
Meriç: (Küplü) Raif Taşkın
Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş
Enez: Yasin Gündüz
Havsa: Kemal Durkaya
İpsala: Tahsin Yüzer
İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya
İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç
Keşan: Ahmet Köseler
Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim
Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut
Lalapaşa: Adem Adalı
Meriç: Erol Parazil
Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen
Meriç: (Subaşı) Adem Kaner
Süloğlu: Nadir Konak
Uzunköprü: Enver Yazan
Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin
Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan
Meriç: (Subaşı) Mustafa Çetin
Uzunköprü: Münir Aydın
Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Havsa: Cumhur Akgün
Lalapaşa: Önder Yılmaz
Uzunköprü: Tolga Gölelçin
Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı
Keşan: Talip Bora
Süloğlu: Erdem Çelik
İpsala: İbrahim Yıldız
Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu
Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil
Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu
Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül
Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol
Keşan: Abdullah Kaya
Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı
Türkiye Komünist Partisi:
Edirne merkez: Sinan Kahraman
Bağımsız adaylar
Süloğlu: Erol Atik
Güncel
Kaynak: AA