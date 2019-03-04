04 Mart 2019, 16:17
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Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)


Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)


Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman


İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)


İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)


Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)


Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)


Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)


Lalapaşa: İsmail Arslan


Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)


Meriç: (Küplü): Salih Derin


Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)


Uzunköprü: Azbiye Ataş


Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)


Cumhuriyet Halk Partisi


Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)


Enez: Özkan Günenç


Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)


İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)


İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)


Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)


Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)


Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)


Meriç: Erol Dübek


Meriç: (Küplü) Gökmen Altay


Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)


Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)


Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü

Milliyetçi Hareket Partisi


İpsala: İsmet Görgülü

Uzunköprü: Şahin Şengül


Lalapaşa: Aliosman Uzman


Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)


Meriç: (Küplü) Ali Tükel


İYİ Parti


Enez: Mustafa Sünnetçi


İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)


Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)


Meriç: Güven Çamur


Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)


Meriç: (Küplü) Raif Taşkın

Saadet Partisi


Edirne merkez: Mansur İriş

Enez: Yasin Gündüz

Havsa: Kemal Durkaya

İpsala: Tahsin Yüzer

İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya

İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç


Keşan: Ahmet Köseler

Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim

Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut

Lalapaşa: Adem Adalı

Meriç: Erol Parazil


Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen

Meriç: (Subaşı) Adem Kaner

Süloğlu: Nadir Konak


Uzunköprü: Enver Yazan

Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin


Demokrat Parti


Edirne merkez: Sibel Barshan


Meriç: (Subaşı) Mustafa Çetin

Uzunköprü: Münir Aydın

Büyük Birlik Partisi


Edirne merkez: Arif Köroğlu


Bağımsız Türkiye Partisi


Edirne merkez: Hamdi Sedefçi


Havsa: Cumhur Akgün

Lalapaşa: Önder Yılmaz

Uzunköprü: Tolga Gölelçin

Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı

Keşan: Talip Bora

Süloğlu: Erdem Çelik

İpsala: İbrahim Yıldız

Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu

Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu

Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül

Halkların Demokrasi Partisi


Edirne merkez: Menderes Erol


Keşan: Abdullah Kaya


Vatan Partisi


Edirne merkez: Cengiz Balcı

Türkiye Komünist Partisi:

Edirne merkez: Sinan Kahraman

Bağımsız adaylar

Süloğlu: Erol Atik Güncel
Kaynak: AA