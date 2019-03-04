Kesin Aday Listesi

Samsun'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Samsun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Samsun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)
Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)
Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)
Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)
Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)
Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)
Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)
İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel (Cumhur İttifakı)
Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)
Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)
Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)
Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)
Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)
Bafra: Kemal Bütüner
Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)
Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Tansu Çıkış
Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)
Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)
19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)
Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)
Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)
Bafra: Rızvan Aksoy
Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)
Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)
Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)
İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)
Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Mustafa Candal
Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen
19 Mayıs: Yakup Demir
Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız
Asarcık: Seyitahmet Akkuş
Atakum: Serdar Şen
Ayvacık: Cengiz Keskin
Bafra: Mustafa Harman
Canik: Ali Şener
Çarşamba: Sebahattin Sancar
Havza: Şenol Tunçay
İlkadım: Şerif Altundal
Kavak: Remzi Sarak
Ladik: Yalçın Kaya Oğuz
Salıpazarı: Ali Turhan
Tekkeköy: Şükrü Yavuz
Terme: Ali Yüksel
Vezirköprü: Fahreddin Kılıç
Yakakent: Sinan Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal
İlkadım: Ferdi Ak
Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Fethi Zeki Sayar
Alaçam: Atalay Yılmaz
Atakum: Meral Şenocak
Ayvacık: Yaşar Çakıroğlu
Bafra: Fatih Aydoğan
Canik: Ramazan Atar
Çarşamba: Dudu Öztürk
Havza: Turgay Saat
İlkadım: Mustafa Kemal Kumbasar
Kavak: Gündüz Söylemez
Salıpazarı: Nurcan Atik
Tekkeköy: Hasan Özdağ
Yakakent: Emin Şensoy
Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu
Demokratik Sol Parti:
Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç
19 Mayıs: Serdar Falcıoğlu
Alaçam: Aziz Ak
Asarcık: Tarık Er
Atakum: Devrim İpekdal
Bafra: Zeynep Çiçek
Canik: Erkan Gökçen
Çarşamba: İbrahim Sağlam
Havza: Temel Terme
İlkadım: Murat Falcıoğlu
Kavak: Abdullah Haşim Öner
Ladik: Mahmut Mustafa Başaran
Salıpazarı: Yeşim Karakaya
Tekkeköy: Niyazi Odabaş
Terme: Yunus Soylu
Vezirkörpü: Murat Arabacı
Yakakent: Hasan Recai Geritabak
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan
19 Mayıs: Ali Karamahmutoğlu
Alaçam: Mahmut Durgun
Asarcık: Mustafa Kurt
Atakum: Hüsnüye Kömürlü
Ayvacık: Cemal Pala
Bafra: Sezai Şahin
Canik: Yusuf Kurt
Çarşamba: Hayri Ayan
İlkadım: Lisan Yolay
Kavak: Seydi Ahmet Erat
Ladik: Nermin Yolay
Salıpazarı: Sadık Altay
Tekkeköy: Kamil Yenen
Terme: Suat Küçükdursun
Vezirköprü: Satılmış Gülhan
Yakakent: Bülent Küçükçakır
Büyük Birlik Partisi
Alaçam: Haydar Yıldırım
Ayvacık: Erdal Avcı
Canik: Kemal Saral
Çarşamba: Ertan Sağlam
Salıpazarı: Mehmet Zengin
Terme: Hüseyin Ar
Vezirköprü: Fatih Ay
Yakakent: Salih Seven
Bağımsız Adaylar
Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta
Asarcık: Necip Endes
Havza: Mustafa Turhan, Mahmut Karahan
İlkadım: Şaban İşenç
Kavak: Muzaffer Candemir
Ladik: Ahmet Devlethan
Tekkeköy: Özcan Büyük
Samsun, Güncel
Kaynak: AA