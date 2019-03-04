04 Mart 2019, 13:14
»»

Kesin Aday Listesi - Amasya

Kesin Aday Listesi - Amasya

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi


Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu


Merzifon: Alp Kargı


Gümüşhacıköy: Zehra Özyol


Hamamözü: Mustafa Erge


Göynücek: Nurten Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi


Amasya: Mehmet Sarı


Merzifon: Hüseyin Saka


Suluova: Yaşar Tancı


Taşova: Süleyman Torun


Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar


Hamamözü: Fatih Bayrakdar


Göynücek: Fatih Erdoğan

İYİ Parti


Merzifon: Mustafa Kenan Kablan


Suluova: Mahmut Ersu


Taşova: Özgür Özdemir


Saadet Partisi


Amasya: Noğman Yüksel


Merzifon: Sadi Arslan


Suluova: Enes Hulisi Kartal


Taşova: Osman Tunçel


Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan


Hamamözü: Halit Duran


Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

- Türkiye Komünist Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

-Vatan Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

Bağımsız adaylar

Amasya: Adem Şahin Adem Şahin, Amasya, Güncel
Kaynak: AA