Kesin Aday Listesi - Bursa

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)
Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)
Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)
Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)
Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)
Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)
İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)
İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)
Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)
Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)
Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)
Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)
Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)
Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)
Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)
Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)
Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)
Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)
Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)
Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)
Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)
Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)
Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)
İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)
İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)
Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)
Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)
Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)
Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)
Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)
Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca
Osmangazi: Gökhan Gerçek
Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu
Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli
Büyükorhan: İsmail Şaşkın
Gemlik: Adnan Bıyıklı
Gürsu: Reşat Kumbasar
Harmancık: Ahmet Kaya
İnegöl: Hasan Eroğlu
İznik: Mehmet Turan
Karacabey: Zeynel Abidin Koçak
Keles: Fehmi Narin
Kestel: Mehmet Akbaba
Mudanya: Nebi Yurtsever
Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman
Orhaneli: Ömer Din
Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu
Yenişehir: Mehmet Kaya
Bağımsız Türkiye Partisi
Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç
Nilüfer: Serdal Hisar
Mudanya: İsmail Tuna
Osmangazi: Hakan Özkul
Gürsu: Ergün Koçak
Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu
İznik: Muhammet Yeşilyurt
Yıldırım: Hasan Kazancı
Yenişehir: Cemil Bale
Kestel: Abdulkadir Sarı
Gemlik: Ali Yetkin
Keles: Ali Garaçoğlu
Gemlik: Erhan Doğan
Orhangazi: Muhammet Ali Varlı
Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak
Türkiye Kominist Partisi
Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan
Vatan Partisi
Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat
Osmangazi: Doğan Atasoy
Yıldırım: Arzu Bitirgiç
Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz
Mudanya: İsmail Tıkır
Gürsu: Osman Erinç
Karacabey: Rıfat Narhın
İznik: Hamdi Tekdemir
Yenişehir: Feridun Öztürk
Kestel: Gülten Seytin
Gemlik: Canan Bölük
Keles: Nurettin Atış
İnegöl: Mehmet Atlı
Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan
Harmancık: Gülşah Öztürk
Demokrat Parti
Bursa Büyükşehir: Metin Engin
Osmangazi: Nazif Kara
Nilüfer: Muhittin Değirmenci
Yıldırım: Mustafa Ertemür
Mudanya: Erkan Can
Gürsu: Erkan Özkan
Karacabey: Ergin Koç
İznik: Mustafa Bilgiç
Yenişehir: Müzeyyen Ünlü
Kestel: Aynur Bilgiç
Gemlik: Sadullah Gülşen
Keles: Kaya Ali Argın
İnegöl: Aydın Savaş
Orhangazi: Çetin Çoklar
Mustafakemalpaşa: Orhan Alper
Demokratik Sol Parti
Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge
Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu
Mudanya: Engin Tokgöz
Osmangazi: Kıvanç Bozacı
Gürsu: Hüseyin Cinemre
İznik: Cemal Güneş
Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik
Kestel: Mahmut Demir
Gemlik: Ahmet Yılmaztürk
İnegöl: Halil Büyükışıklar
Orhangazi: İbrahim İnce
Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı
Büyük Birlik Partisi
Osmangazi: Şaban Demir
Yıldırım: Ayhan Özbek
Yenişehir: Hasan Uslu
Kestel: Ömer Ünsal
Gemlik: Hacı Ömer Yavuz
İnegöl: Selahattin Çelt
Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has
Halkların Demokratik Partisi
Yenişehir: Halil Akyün
İnegöl: Kemal Doğan
Bağımsız aday
Bursa Büyükşehir: Osman Uğur
Yıldırım: Muammer Akın
İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay
Orhangazi: Engin Yavuz
Engin Yavuz, Bursa, Politika
Kaynak: AA