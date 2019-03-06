Kesin Aday Listesi - Eskişehir

Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Eskişehir'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Eskişehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)
Alpu: Rafet Demirtaş (Cumhur İttifakı)
Tepebaşı: Hasan Tuç (Cumhur İttifakı)
Sarıcakaya: Hüseyin Çam (Cumhur İttifakı)
İnönü: Kadir Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Günyüzü: Menderes Durgut (Cumhur İttifakı)
Mihalgazi: Zeynep Akgün (Cumhur İttifakı)
Mahmudiye: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü (Cumhur İttifakı)
Odunpazarı: Volkan Doğan (Cumhur İttifakı)
Beylikova: Özkan Alp (Cumhur İttifakı)
Seyitgazi: Hasan Kalın (Cumhur İttifakı)
Han: Vedat Çeliker (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)
Odunpazarı: Kazım Kurt
Tepebaşı: Ahmet Ataç (Millet İttifakı)
Han: Erdal Şanlı (Millet İttifakı)
Mahmudiye: İshak Gündoğan (Millet İttifakı)
Alpu: Gürbüz Güller (Millet İttifakı)
Seyitgazi: Uğur Tepe (Millet İttifakı)
Beylikova: Tolga Savaş (Millet İttifakı)
Çifteler: Zehra Konakçı (Millet İttifakı)
İnönü: İsmail Karaköse (Millet İttifakı)
Sarıcakaya: Şafak Atay (Millet İttifakı)
Mihalgazi: Bülent Durna (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)
Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Odunpazarı: Salih Karabacak
Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)
Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Levent Baştürk
Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan
Beylikova: Sercan Gözegir
Çifteler: Hamdi Tabanlı
Günyüzü: Yücel İpek
Han: Sezer Özçesoy
İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu
Mahmudiye: Nihat Yılmaz
Mihalgazi: Mehmet Bekar
Mihalıççık: Murat Kavak
Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren
Sarıcakaya: Suat Diri
Seyitgazi: Turgay Koçyiğit
Sivrihisar: İdris Kaçar
Tepebaşı: İsmail Satekin
Bağımsız Türkiye Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Mehmet Ağırdil
Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu
Odunpazarı: Celal Öz
Seyitgazi: Mehmet Bural
Alpu: Emine Kufacı
Beylikova: Ahmet Demir
Çifteler: Tayyibe Demet Gürgenburan
Han: Yücel Özbek
Günyüzü: Cemal Akdemir
Mahmudiye: Metin Yılmaz
Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu
Sivrihisar: Abdurrahman İbiş
Mihalgazi: Seda Ağırdil
Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu
İnönü: Ayhan Oral
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Fatih Beyaztaş
Vatan Partisi
Eskişehir Büyükşehir: Raif Eşkinat
Alpu: Yavuz Mansur Akyol
Beylikova: Cengiz Çatıcı
Çifteler: Mesut Tuna
Günyüzü: Selahattin Öter
Han: Demet Uğur Yetkin
İnönü: İbrahim Aydoğan
Mahmudiye: Hüseyin Günhan
Mihalgazi: Sedat Sümbül
Mihalıççık: Mehmet Süzen
Odunpazarı: Mustafa Erdönmez
Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı
Seyitgazi: Meserret Doğan
Sivrihisar: Ahmet Karatepe
Tepebaşı: Temel Aras
Büyük Birlik Partisi
Günyüzü: Üstün Ünlü
Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen
Sivrihisar: Mehmet Çini
Mihalgazi: Yusuf Sakarya
Beylikova: Ali Fuat Doğru
Seyitgazi: Fuat Gündüz
Sarıcakaya: Müjdad Yüksel
İnönü: Önder Çelik
Demokrat Parti
Odunpazarı: Serdar Demirhan
Tepebaşı: Şükrü Ketenci
Sivrihisar: Habil Dökmeci
Alpu: Feride Bakşı
Mahmudiye: Fazıl Yıldırım
İnönü: Hasan Hüseyin Kaya
Demokratik Sol Parti
Eskişehir Büyükşehir: Dilara Tambova
Odunpazarı: Fatih Altaş
Tepebaşı: Erdal Ersoy
Alpu: Salih Güven
Çifteler: Sevilay Altaş
İnönü: Engin Çamoğlu
Mahmudiye: Barış Özkartal
Mihalıççık: Haydar Çorum
Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel
Sarıcakaya: Kazım Kayar
Seyitgazi: Erhan Ersoy
Sivrihisar: Mustafa Somuncu
Bağımsız aday
Eskişehir Büyükşehir: Nuri Ercan Tortop
İnönü: Ali Erol
Mahmudiye: Ayşe Güney
Mihalıççık: Mehmet Durak
Eskişehir, Politika
Kaynak: AA