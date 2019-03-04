Kesin Aday Listesi - Kırklareli

Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kırklareli'nde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kırklareli'nde siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap
Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir
Kırklareli (İnece): İlhan Arı
Babaeski: Mustafa Buyur
Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan
Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen
Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen
Lüleburgaz: Akın Kamacı
Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı
Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman
Vize: Hasan Basri Korkmaz
Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan
Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora
Kofçaz: Ziya Karataş
Demirköy: Recep Gün
Demirköy (İğneada): Serkan Görkey
Pınarhisar: İhsan Talay
Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)
Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar
Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı)
Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan
Babaeski: Abdullah Hacı
Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı
Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez
Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı)
Lüleburgaz: Murat Gerenli
Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı)
Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)
Vize: Ercan Özalp
Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı)
Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut
Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)
Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)
Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı)
Pınarhisar: Münir Çapkur
Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı)
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)
Kırklareli (İnece): Veysel Akman
Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram
Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat
Babaeski: Recep Özcan
Babaeski (Alpullu): Semih Meriç
Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman
Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç
Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız
Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul
Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir
Vize: Sedat Balkı
Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram
Vize (Kıyıköy): İsmail Gök
Kofçaz: Aycan Elmaz
Demirköy: Muhlis Yavuz
Demirköy (İğneada): Murat Babat
Pınarhisar: Nedim Bars
Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman
Pehlivanköy: Semra Önem
İYİ Parti
Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen
Babaeski: Ragıp Berk
Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal
Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner
Lüleburgaz: Mustafa Kalecik
Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş
Vize: Harun Kıyar
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
Saadet Partisi
Kırklareli: Mithat Özdemir
Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın
Kırklareli (İnece): Emrullah Demir
Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık
Babaeski: Hüseyin Gündüz
Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar
Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven
Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan
Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül
Lüleburgaz: Kenan Apaydın
Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci
Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın
Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk
Vize: Kenan Köstekçi
Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız
Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay
Kofçaz: Zahide Tank
Pınarhisar: Güner Aydın
Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal
Pehlivanköy: Enes Duman
Vatan Partisi
Kırklareli: Halil Göçen
Demokrat Parti
Vize: Bülent Türker
Büyük Birlik Partisi
Babaeski: Atilla Söylem
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırklareli: Ahmet Can Kayacı
Babaeski: Güray Altıntaş
Pınarhisar: Zeliha Gülen
Demirköy: Nihat Akyüz
Vize: Ender Karabulut
Demokratik Sol Parti
Kırklareli: Suat Bahçekapılı
Pınarhisar: Mustafa Cingöz
Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu
Türkiye Komünist Partisi:
Kırklareli: Buket Manap
Demirköy: Ahmet Çakmak
Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın
Bağımsız
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Babaeski: Ahmet Münür Bedelli
Büyükkarıştıran, Kırklareli, Politika
Kaynak: AA