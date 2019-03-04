Kesin Aday Listesi - Sinop

Sinop
'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Sinop'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez: Ali Çöpçü
(Cumhur İttifakı) Boyabat
: Şefik Çakıcı Erfelek
: Mehmet Uzun Ayancık
: Recep Ak Gerze
: Cevat Şensoy Saraydüzü
: Hasan Peker Durağan
: Ahmet Kılıçaslan Dikmen
: Adnan Acar Türkeli
: Veysel Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Merkez
: Barış Ayhan
(Millet İttifakı)
Dikmen: Saim İstanbullu
Gerze: Osman Belovacıklı
Erfelek: Muzaffer Şimşek
Ayancık : Hayrettin Kaya
Durağan: Mustafa Eker
Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan
Durağan: Fehmi Dalkılıç
Saraydüzü: İbrahim Kanber
Gerze: Kerim Ulusoy
Dikmen: Vedat Dağlı
Ayancık: Özay Çetin
Boyabat: Şükrü Kaya
Erfelek: Abdurahman Gülen
İYİ Parti
Boyabat : Hasan Kara
Gerze: Cemal Yıldız
Durağan: Ümit Demir
Saraydüzü : Kadir Çiçek
Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın
Ayancık: Cumhur Övet
Boyabat: Birol Aydın
Dikmen: Bekir Aydın
Durağan: Necati Çördükçü
Erfelek: Yücel Tuna
Gerze Mehmet Ali Yavuz
Saraydüzü: Basri Baş
Türkeli: İsmail Özcan
Demokrat Parti
Sinop merkez: Orhan Sarı
Büyük Birlik Partisi
Türkeli: Şerife Fener
Bağımsız Türkiye
Partisi
Sinop merkez: Hüseyin Gül
Boyabat: Hasan Kaya
Türkiye Komünist Partisi
Sinop merkez: Cazım Akray
Vatan Partisi
Sinop merkez: Sebahattin Canık
Demokratik Sol Parti
Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı
Türkeli: Recep Keser
Boyabat: Davut Çalhan
Bağımsız adaylar
Sinop merkez: Mete Çağdaş
Türkeli: Haşim Özcan
Güncel
Kaynak: AA