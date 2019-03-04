04 Mart 2019, 14:00
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Kesin Aday Listesi - Sinop

Kesin Aday Listesi - Sinop

Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sinop'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun

Ayancık: Recep Ak

Gerze: Cevat Şensoy

Saraydüzü: Hasan Peker

Durağan: Ahmet Kılıçaslan

Dikmen: Adnan Acar

Türkeli: Veysel Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)

Dikmen: Saim İstanbullu

Gerze: Osman Belovacıklı

Erfelek: Muzaffer Şimşek

Ayancık : Hayrettin Kaya

Durağan: Mustafa Eker

Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan

Durağan: Fehmi Dalkılıç

Saraydüzü: İbrahim Kanber

Gerze: Kerim Ulusoy

Dikmen: Vedat Dağlı

Ayancık: Özay Çetin

Boyabat: Şükrü Kaya

Erfelek: Abdurahman Gülen

İYİ Parti

Boyabat : Hasan Kara

Gerze: Cemal Yıldız

Durağan: Ümit Demir

Saraydüzü : Kadir Çiçek

Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın

Ayancık: Cumhur Övet

Boyabat: Birol Aydın

Dikmen: Bekir Aydın

Durağan: Necati Çördükçü

Erfelek: Yücel Tuna

Gerze Mehmet Ali Yavuz

Saraydüzü: Basri Baş

Türkeli: İsmail Özcan

Demokrat Parti

Sinop merkez: Orhan Sarı

Büyük Birlik Partisi

Türkeli: Şerife Fener

Bağımsız Türkiye Partisi

Sinop merkez: Hüseyin Gül

Boyabat: Hasan Kaya

Türkiye Komünist Partisi

Sinop merkez: Cazım Akray

Vatan Partisi

Sinop merkez: Sebahattin Canık

Demokratik Sol Parti

Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı

Türkeli: Recep Keser

Boyabat: Davut Çalhan

Bağımsız adaylar

Sinop merkez: Mete Çağdaş

Türkeli: Haşim Özcan Güncel
Kaynak: AA