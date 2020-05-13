'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik Sultan Sazlığı

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik Sultan SazlığıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen kuş cenneti Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla görenleri etkiliyor.

13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:27
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik Sultan Sazlığı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen kuş cenneti Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla görenleri etkiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan kuş cenneti Sultan Sazlığını 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi kararını onayladı. Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı'nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor. 301 kuş türüne sahip olan Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla ilgi çekiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nın 300'ü aşkın kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti. Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini ifade ederek, "Yeşilhisar, Yahyalı, Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karardan büyük memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen doğal güzellik Sultan Sazlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilhisar, Yahyalı, Güncel, Haber

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