Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir 'Millet İttifakı' dedi

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Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir 'Millet İttifakı' dediKIRŞEHİR - Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanamaya başlamasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehirliler, 'Millet İttifakı' adayı Selehattin Ekicioğlu'na evet dedi. CHP İl Binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Ekicioğlu, "Beni yetiştiren annemin elini öpecek sonrasında ise yapacak işimiz çok yarından itibaren başlıyoruz"dedi.Parti binası önünde toplanan kalabalık İzmir Marşı eşliğinde sevinç kutlamaları yapmaya başladı. Seçimlere Kırşehir'de CHP, İYİ Parti ile ittifak yaparak girmişti.