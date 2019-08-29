Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari zanlı yakalandı

Kayseri'de uzun süredir 12 ayrı suçtan firari durumda olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 600 TL adli para cezası bulunan zanlı yakalandı.

29.08.2019 09:43 Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari zanlı yakalandı
Kayseri'de uzun süredir 12 ayrı suçtan firari durumda olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 600 TL adli para cezası bulunan zanlı yakalandı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uzun süredir yakalanması yönünde çalışmalar yapılan cezaevi firarisi şüpheli Nurettin Ş. yapılan alan çalışmaları sonucunda yakalandı. 12 ayrı suçtan aranan şüpheli Nurettin Ş.nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin 600 TL adli para cezası olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34   Denizli'de 29 bin 750 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
11:33   Meksika'daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26'ya yükseldi
11:29   Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü
11:25   Onlar Kıran-2 operasyonunda teröristlerin korkulu rüyası "Miki ve Cingöz"
11:23   Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralı
11:21   Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı
11:17   Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu