22.06.2019 13:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kesinleşmiş 33 yıl olan cezası firari sahte kimlikle yakalandı

Kesinleşmiş 33 yıl olan cezası firari sahte kimlikle yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte bir kimlikle yakalandı.

Gaziantep 'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte bir kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te silahlı yağma, ruhsatsız ateşli silahları satın alma, bulundurma veya taşıma suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.Ö. yapılan operasyonla yakalandı. Pirsultan Mahallesi'nde bir evin damında kaçmak üzereyken yakalanan şahsın üzerinde M.H.S. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ele geçirildi.

Yakalanan şahıs yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:31 Kayseri'de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...