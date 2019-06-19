19.06.2019 16:39
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, çatıda yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, çatıda yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T., polisi görünce saklandığı komşu evin çatısında yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T., polisi görünce saklandığı komşu evin çatısında yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T.'nin ilçedeki bir evde saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takipler sonunda da  Mahmut T.'nin Bozyaka'daki Çalıkuşu Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon başlatan polis ekipleri, evin çevresini sardı.  Ancak polislerin geldiğini gören Mahmut T. saklandığı evin çatısından komşu evin çatısına geçti. Polis de Mahmut T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Mahmut T., emniyete götürüldü.


- İzmir
Kaynak: DHA
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