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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI

Süleymaniye Camisinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı.

16.10.2019 11:05KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI

Süleymaniye Camisinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli cami polisleri 13 Ekim'de Süleymaniye Camii'nde davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan sorgulamasında 9 farklı suçtan kaydının bulunduğu hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Mustafa Selim Ş. cami polisleri tarafından gözaltına alınarak Fatih Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

3 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILACAK

Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan detaylı sorgulamasında, Silvan Sulh Ceza Hakimliği'nden 'Kamu malına zarar verme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 3 suçtan firari olarak arandığı tespit edildi. Terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin geçmişte yakalattığı silahta yapılan kriminal incelemede de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı 3 faili meçhul dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı


- İstanbul

Süleymaniye Camii, Selim, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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