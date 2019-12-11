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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

MALATYA'da, polis ekiplerince yakalanan ve çeşitli suçundan kesinleşmiş 16 yıl ile 6 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

11.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:17Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

MALATYA'da, polis ekiplerince yakalanan ve çeşitli suçundan kesinleşmiş 16 yıl ile 6 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 'in Tatvan ilçesinde bulunan cezaevinden kaçan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Bilal A. ile Ağır Ceza Mahkemesince çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç., yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorgusu yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Bitlis, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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