Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs bekçilerin dikkatinden kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs bekçilerin dikkatinden kaçamadı Kocaeli'de 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, mahalle bekçilerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
10.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:35
Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs bekçilerin dikkatinden kaçamadı
KOCAELİ - Kocaeli 'de 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, mahalle bekçilerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde devriye atarken bir sokakta gördükleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalle bekçileri, şahsı durdurarak kimlik kontrollerini yapıldı. Yapılan kontrollerde isminin D.A.C. olduğu belirlenen şahsın 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsı gözaltına alan mahalle bekçileri, polis merkezine teslim edildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
KOCAELİ - Kocaeli 'de 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, mahalle bekçilerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde devriye atarken bir sokakta gördükleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalle bekçileri, şahsı durdurarak kimlik kontrollerini yapıldı. Yapılan kontrollerde isminin D.A.C. olduğu belirlenen şahsın 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsı gözaltına alan mahalle bekçileri, polis merkezine teslim edildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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