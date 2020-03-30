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Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Bolu'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi Bolu'da yakalandı.

30.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:34
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Bolu'da yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi Bolu 'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ahmet Faruk B'nin (31) kimlik bilgileri alınarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Sorgulamada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası olduğu anlaşılan şüpheli, ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından Bolu Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Faruk, Bolu, Güncel
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