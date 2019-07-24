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Kesinlikle Görmeniz Gereken 40 Harika Çizim

Facebook sayfamızda paylaştığımız oldukça farklı illüstrasyonlardan oluşan bu çizimleri muhakkak görmelisiniz.

24.07.2019 17:17 Kesinlikle Görmeniz Gereken 40 Harika Çizim
Facebook sayfamızda paylaştığımız oldukça farklı illüstrasyonlardan oluşan bu çizimleri muhakkak görmelisiniz.

Çizimler arasında kahramanlar da var, çizgi film karakterleri de… Hepsinde ince bir mesaj var.

Mutlaka görmeniz gereken çizimler















































































Bir de bonus olsun: 41:


Facebook, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

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