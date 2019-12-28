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Kesintisiz enerji için çetin kış koşullarıyla savaşıyorlar

Kahramanmaraş'ta Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'nin arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak vatandaşların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.

28.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:05 Kesintisiz enerji için çetin kış koşullarıyla savaşıyorlar
'ta Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'nin arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak vatandaşların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.
Akdeniz Bölgesi'nde kış aylarının en sert geçtiği illerden Kahramanmaraş'ın özellikle kuzey ilçelerinde, yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kimi yerde kar kalınlığının bir metreye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiliyor.
"Akdeniz'in Sibiryası" olarak nitelendirilen ilçesi ise ağır kış şartlarını yaşayan ilçelerin başında geliyor. Kış şartları, arazide çalışma yürüten ekiplerin büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman'da da hizmet veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'nin elektrik arıza ekipleri, zorlu şartlara rağmen elektrik direklerinin devrilmesi ve ileti hatlarının kopmasına bağlı olarak yaşanan elektrik kesintilerine hızla müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler, yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki iletim telleri ile tel-direklerdeki buzları temizleyerek, enerji iletiminin aksamasının önüne geçmek için mücadele veriyor.
"Zor şartla altında çalışıyor, fazla mesai yaptırıyoruz"
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Şebeke İşletme Müdürü Ahmet Kasım Debgici, AA muhabirine, atmosferik şartlardan ve mevsim koşullarından çok fazla etkilenen, çalışma koşulları ağırlaşan sektörlerden birinin de elektrik dağıtımı olduğunu söyledi.
Yaklaşık 40 bin kilometrelik sorumluluk sahalarında enerji nakil ve alçak gerilim hatları ile 5 bine yakın trafonun bulunduğunu ifade eden Debgici, söz konusu hatta 448 personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirtti.
Özellikle Göksun ilçesinde ağır kış koşullarına bağlı çok ciddi hasarların oluştuğuna dikkati çeken Debgici, "Elektrik dağıtım hatlarının güzergahları arazi koşullarıyla doğrudan ilgili. Göksun'un birçok bölgesine personellerimiz yürüyerek arazide arıza tespiti yapıp müdahale etmektedir. Personellerimiz zor şartla altında çalışıyorlar, fazla mesai yaptırıyoruz. Kış koşullarında personeli sürekli değiştirmek zorundayız. Onların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor." dedi.
Debgici, bir paletli kar aracını filolarına dahil ederek zorlu arazilere bu şekilde ulaşıp hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.
"Hasarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyoruz"
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ise özellikle Göksun ilçesinde yaşanan ağır kış şartlarında zorlu mücadeleye devam ettiklerini belirtti.
Bölgedeki çetin şartlar nedeniyle oluşan hasarlara ekiplerin müdahale etmeye çalıştığını belirten Özberk, "Enerjisiz olan bölgelerimize hızlı bir şekilde enerji sağlayabilmek için mücadele veriyoruz." dedi.
Çağrı merkezlerine gelen ihbarlara arıza ekiplerinin, hızla müdahale ederek vatandaşlara kesintisiz enerji sağlanması için bütün gayretin gösterildiğin bildiren Özberk, "Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri kış şartlarını çok ağır geçirmekte. Bölgemiz çok fazla kar almakta. Bu da elektrik hatlarında ciddi arızalara sebep olmaktadır. Direk devrilmeleri, iletken kopmaları gibi çok sayıda hasar oluşmaktadır. Bu hasarlara ekiplerle hızlıca müdahale etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
"Dağlarda mücadele daha zor oluyor"
Teknisyenlerden Kazım Oğuzhan Köş de görevlerinin mümkün olan en kısa sürede hiçbir mahalleyi, mezrayı ve köyü enerjisiz bırakmamak olduğunu kaydetti.
Birinci önceliklerinin ise mümkün olan en kısa sürede arızlara müdahale etmek olduğunu aktaran Köş, "Hava şartları ne olursa olsun gece gündüz fark etmeksizin arızaya müdahale ediyoruz. Soğuk, kar ve tipi ayırmadan çalışıyoruz. Tabii karda, dik yamaç ve dağlarda mücadele daha zor oluyor." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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