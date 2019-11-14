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Kesintisiz enerji için coğrafi engel tanımıyorlar

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri Hakkari'de vatandaşların enerji sıkıntısı yaşamaması için zorlu coğrafyaya rağmen yoğun mesai harcıyor.

14.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:21
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri 'de vatandaşların enerji sıkıntısı yaşamaması için zorlu coğrafyaya rağmen yoğun mesai harcıyor.
Ekipler, özellikle kırsal alanda yaşanan elektrik arızalarını gidermek, düşen ya da zarar gören direklerin yerine yenisini dikmek ve hasar gören nakil hatlarını onarmak için çaba sarf ediyor.
Coğrafi zorluklara aldırış etmeden çalışma yürüten ekipler, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınında sağanak sonucu debisi yükselen Zap Suyunun zarar verdiği enerji nakil hattının yenilenmesi için çalışma başlattı.
İş makinelerinin desteğiyle çalışan yüklenici firma ve VEDAŞ ekipleri, yeni direk dikerek, nakil hattını yeniledi.
VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşların kesintisiz enerji almaları için zor şartlara rağmen çalışma yürüttüklerini belirtti.
Yüklenici firma çalışanı Yılmaz Şahin de zorlu arazi şartları nedeniyle paletli kepçe ile Zap Suyu'ndan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Geçen yıl suyun debisinin artması nedeniyle beton direğimiz yıkılmıştı. İki gün boyunca direk dikme işimiz sürdü ve enerji nakil hattını çektik" dedi.
Kesintisiz enerji için coğrafi engel tanımıyorlar

Zap bölgesi, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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