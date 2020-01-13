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Kesintisiz olarak her ay düzenlenen dünyanın ilk ve tek festivali!

Hayatınız sağlık, mutluluk, coşku ve neşeyle dolsun ister miydiniz? Eğer yanıtınız evet ise "Uluslararası Farkındalık Festivali" tam size göre!

13.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:42Kesintisiz olarak her ay düzenlenen dünyanın ilk ve tek festivali!

Farkındalık Festivali'nin yeni yılda Ocak ayındaki durağı, muhteşem körfez manzarası ile olacak! ve dünyanın dört bir yanından birçok katılımcının buluşacağı Farkındalık Festivali kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak. Sizi günlük hayatın rutininden çıkarıp stresi, korkuyu, depresyonu atmanızı ve hafızanızı güçlendirmenizi sağlayacak "Değişim Teknikleri" ile buluşturacak olan festival,hayatınızın en güzel hafta sonu molası olacak. İstanbul'un yanı başında ister kendiniz ister sevdiklerinizle beraber katılabilir, hep birlikte değişmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Festival "Değişim ile Tazelen!" temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta pozitif yönde değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde konforlu bir hafta sonu geçirmek; sağlık, eğlence ve huzurla değişmek için harika bir fırsat!


Türkiye, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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