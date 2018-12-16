Kesk Diyarbakır'da Bölge Mitingi Yaptı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK), bölge mitinglerinin dördüncüsünü Diyarbakır
'da gerçekleştirdi.
Diyarbakır ve çevre illerden gelen KESK'e bağlı sendikaların üyeleri, İstasyon Meydanı'nda toplandı.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik
, burada yaptığı konuşmada, kadınların sürekli güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki bütün engellerin kaldırılmasını talep etti.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe hakkının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Bozgeyik, "En önemli talebimiz olan herkese güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek talebimiz derhal hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.
Miting, mini konserle sona erdi.
Mehmet Bozgeyik,Diyarbakır,Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
16 Aralık 2018 Pazar 18:06