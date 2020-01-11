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KESK, İzmir'de miting düzenledi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak adil bir sistemin kurulmasını istiyoruz.

11.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:54KESK, İzmir'de miting düzenledi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak adil bir sistemin kurulmasını istiyoruz." dedi.
KESK tarafından Gündoğdu Meydanında düzenlenen "İnsanca yaşam, demokratik bir Türkiye istiyoruz" mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, Cumhuriyet Meydanına yürüdü.
Burada bir konuşma yapan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlarının bulunduğunu, 2020'ye rekor işsizlikle, yüksek enflasyonla ve hayat pahalılığıyla girildiğini söyledi.
Vergilerde adaletin sağlanması gerektiğini bildiren Gezen, şöyle konuştu:
"Kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıklar kaldırılmalı, asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, temel tüketim maddelerinden alınan KDV sıfırlanmalı, birinci vergi dilimi yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşlar, ücretler birinci vergi diliminde sabitlenmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak adil bir sistemin kurulmasını istiyoruz."

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Aysun Gezen, Güncel

Kaynak: AA

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