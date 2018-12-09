Kesk Samsun'da Bölge Mitingi Yaptı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK), "Yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele" bölge mitinglerinin ikincisini Samsun
'da gerçekleştirdi.
Samsun ve çevre illerden gelen KESK'e bağlı sendikaların üyeleri, İlkadım
ilçesi Lise Caddesi'nde toplandı.
Sendikalılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı
'na kadar yürüdü.
KESK Yürütme Kurulu Üyesi Aysun Gezen
, dünyanın her yerinde, iş, ekmek, emek, adalet ve demokrasi için mücadele edenlerin yanında olduklarını söyledi.
Taleplerini sıralayan Gezen, "Herkese güvenceli iş ve güvenceli gelecek sağlanmasını istiyoruz." dedi.
Gezen, Samsun ve çevre illerden mitinglerine katılarak destek sağlayan herkese teşekkür etti.
Miting, mini konserle sona erdi.
İlkadım,Cumhuriyet Meydanı,Samsun,Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 16:19