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KESK'ten "toplu sözleşme" eylemi

Ankara'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyelerinin bulunduğu gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

01.08.2019 16:17 KESK'ten
Ankara'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyelerinin bulunduğu gruptan 6 kişi gözaltına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devam eden 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde toplanan konfederasyon üyeleri, pankart açarak taleplerini dile getirdi. Daha sonra Bakanlık binasına yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi ve KESK üyelerinin bulunduğu gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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