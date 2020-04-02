'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, koronavirüs salgını sırasında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" paylaşımı yapan Eugenie, şimdi de Nevada 'da yer alan Mojave çölündeki Kızıl Kaya Kanyonu'na gitti.

2.1 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Ünlü tenisçinin kanyonda "Sosyal mesafe" notuyla paylaştığı fotoğraf 180 bin beğeni aldı. 26 yaşındaki Eugenie Bouchard'ın Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor. Bouchard, daha önce yaptığı açıklamada tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıklamıştı.