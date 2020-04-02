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"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla karantinada kalmak istediğini belirten ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, bu kez de Nevada'da yer alan Kızıl Kaya Kanyonu'na gidip fotoğraf paylaştı. 26 yaşındaki tenisçinin "Sosyal mesafe" notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

02.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:14

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, koronavirüs salgını sırasında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" paylaşımı yapan Eugenie, şimdi de Nevada 'da yer alan Mojave çölündeki Kızıl Kaya Kanyonu'na gitti.

'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu

2.1 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Ünlü tenisçinin kanyonda "Sosyal mesafe" notuyla paylaştığı fotoğraf 180 bin beğeni aldı. 26 yaşındaki Eugenie Bouchard'ın Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor. Bouchard, daha önce yaptığı açıklamada tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıklamıştı.

'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
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Etiketler: Eugenie Bouchard, Nevada, Spor
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Haberler ›› Spor ››'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu - Spor
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