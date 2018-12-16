Keşke Projesi ile Çocuklar Maç İzledi

Yeşilyurt
Belediyesinin Keşke Projesi kapsamında çocuklar, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan, Evkur
Yeni Malatyaspor- Antalyaspor
karşılaşmasını izledi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından çocukların "keşke" diyerek hayal etiklerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen Keşke Projesi'ne Evkur Yeni Malatyaspor'un maçını izlemek için başvuruda bulunan çocuklar, Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor- Antalyaspor karşılaşmasını izledi.
Yeni Malatyaspor'un da desteğiyle ilk kez Yeni Malatya Stadı'na gelen çocukları, stat önünde Kulüp Başkanı Adil Gevrek karşıladı.
Gevrek, çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra atkı hediye etti.
Öte yandan, Keşke Projesi kapsamında bugüne kadar 828 çocuğun hayalleri gerçekleştirildi.
Antalyaspor,Evkur,Yeşilyurt,Yeni Malatyaspor
16 Aralık 2018 Pazar 17:25