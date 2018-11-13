Kadir Mısırlıoğlu, "Atatürk Devlet Kurmadı" Deyip Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Tartışma Yaratan Ziyaretini Anlattı

Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen yazar Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret etmesi gündeme oturdu. Ziyaretin detaylarını anlatan Mısırlıoğlu, Erbaş'ı 'şeyhülislam' diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini 'tarihi bir hadise' olarak yorumladı. Mısıroğlu, Atatürk için de "Mustafa Kemal bir devlet kurmuş değildir." dedi.

"TÜRKİYE'DE EN İTİBARSIZ ADAMDIM"

Kadir Mısıroğlu, kendi Youtube hesabından yayımladığı bir videoda ziyareti anlattı. Mısıroğlu "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden en itibarsız adamdım. Beni görüp de yolunu değiştiren ahbaplar biliyorum" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"ŞİMDİ DE REİS-İ CUMHUR VE ŞEYHÜLİSLAM ZİYARETİME GELİYOR"

"Bir yatakta yattığım talebelikte arkadaş, bakan oldu beni tanımadı. Birisi tanıştırdı. O da hala hayatta. Bunları hep gördüm. Şimdi de Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri. Şeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanet'ti. Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya tarihi bir hadisedir. Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?"

"ATATÜRK, ŞERİATTAN GAVURLUK YAPTI"

Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için de şunları söyledi:

"Irk için mi dövüştük Yunanla? Sen bir imparatorluk bakiyesisin. Sen ırk üzerine bir devlet kuramazsın. Zaten Mustafa Kemal bir devlet kurmuş değildir. Devlet kurucuları lafı da yalan. Rejim değiştirmiştir. Bizim devletimiz vardı. O devletin rejimini değiştirmiştir. Rejimi şeriattı gavurluk yaptı."